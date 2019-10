Un impactante testimonio ofreció ‘La Diabla’, una sicaria colombiana de un cartel de Medellín que ha puesto al descubierto lo poco que vale la vida humana en el mundo del narcotráfico.

La asesina de 39 años ofreció sus repudiables declaraciones en el último episodio de Doing Drugs For Fun, un documental británico que presenta la realidad detrás de la fabricación y suministro de droga en Medellín, Colombia.

‘La Diabla’ reveló que fue arrastrada al sicariato cuando solo tenía 15 años de edad y que a partir de entonces, ha matado a mujeres embarazadas e incluso a su propio primo.

Lejos del arrepentimiento, la sicaria manifestó que le “encanta su trabajo” y que “ama” su ocupación.

Confesó que hace poco, solo ocho días, había descuartizado a un hombre y botado su cuerpo al río porque se había negado matar a otra persona.

“Hace ocho días maté a un man porque no la hizo... lo picamos, lo echamos en una bolsa y lo tiramos por el río y chau. Nunca más lo vuelven a ver”, precisó al documental.

La criminal manifestó que en el narcotráfico rige el lema “matar o morir” y que no hubiese querido estar en esa vida a la que se vio forzada.

Pese a su reflexión, la sicaria concluyó que, después de todo, “me gustaba que me pagaran por matar. Me encanta la locura. No cuando era pequeña, pero desde los 15 años que me ha encantado ver cómo se me caen las cosas a mi alrededor”, precisó.

Todavía recuerda porque mató a su primo y se disculpó por hacerlo ya que se vio obligada. “Me tocó matarlo o si no, me pelaban a mí”, justificó.

La mujer también rememoró que mató a mujeres embarazadas y que poco le importó. “Seguiré hasta que me maten, hasta que eso sea todo. No hay vuelta atrás”, dijo finalmente.