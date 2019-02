Carta de mujer que se suicidó junto a su hijo: "Nadie podrá hacernos daño nunca más"

Jessy Paola Moreno Cruz, la mujer que hace unos días tomó la terrible decisión de acabar con su vida y la de su hijo de 10 años, al lanzarse de un puente en Colombia , dejó una desgarradora carta que ofrece más luces del infierno que estaba viviendo.

Pese a los esfuerzos de la policía y los rescatistas —quienes intentaban persuadirla— nada iba a impedir que Moreno Cruz llevara a cabo su fatídica decisión. Luego de varios minutos de palabras, finalmente se dejó caer con su hijo en brazos desde el puente La Variante, de 100 metros de altura, ubicado en el distrito de Ibagué.

Las primeras informaciones mencionaban que la mujer se encontraba en una situación económicamente crítica, endeudada en el sistema de crédito 'gota a gota' controlado por mafias en Colombia.

Tras el fatal desenlace, varios medios han hecho eco de una carta que habría dejado la mujer, entre ellos El Nuevo Diario de Colombia, en donde narra las razones por las cuales se suicidó.

AMENAZAS A SU HIJO

Su difícil situación económica sumada a una presunta amenaza que pesaba sobre su menor hijo, además de su estado como madre soltera y un desamor, son algunas de las principales razones que Jessy Moreno menciona en la carta.

“No tolero la idea que alguien pueda lastimarte por mi culpa, prefiero irnos lejos y olvidarnos de este mundo”, sentenció la mujer, en referencia a su menor hijo, de 10 años y las posibles extorsiones y amenazas que habría estado recibiendo por parte de las mafias de prestamistas.

A continuación, la transcripción completa:

No tengo esperanza, he sido vencida y humillada, El hombre que dijo amarme me dejó sola, sola.



Me dejaron sin nada, todo lo que trabaje, todo lo que viví, todo lo que amé, todo lo que di, se me arrebató en un instante, mi error fue confiar en las personas equivocadas.



Qué equivocada estaba cuando pensé que esa era mi solución! Qué equivocada estaba en ese momento que recibí “ayuda”, pensé que las cosas mejorarían, que equivocada estaba cuando decidí darle una oportunidad más al amor! Que error más grande cubrir un error con otro y eso me llevo a perderlo todo, fallé en todo aspecto posible, y le fallé al ser que más amo en la vida, no tengo como sostener su estudio, no tengo como darle un plato caliente de comida, lo puse en peligro, cuánto lamento fallarte hijo, no tolero la idea que alguien pueda lastimarte por mi culpa, prefiero irnos lejos y olvidarnos de este mundo, respirar se hace cada vez más difícil, amenazas, deudas, desamor, no puedo más.



Me dirán cobarde, pero solo Dios sabe la angustia y el terror que me da pensar que alguien te pueda hacer daño por mi culpa, Si tan solo alguien me ayudara!!? ¿Quién me puede prestar dinero? ¿Un hogar tal vez? .



No hay nadie…. El mundo es peligroso y yo no puedo protegerte.



No tengo esperanza, vencida, humillada y destruida. Sin fuerzas. Todos mis días son grises. Mi corazón palpita angustiado. Lloro de frustración e impotencia. Soy una fracasada.



Esta vez no te fallaré hijo mío, nadie podrá hacernos daño nunca más.



Jessy Paola Moreno Cruz, y su hijo, May Ceballos.