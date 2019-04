Revelan detalles de la autopsia de joven asesinada tras subir a Uber equivocado

El cuerpo de Samantha Josephson , la joven que apareció muerta luego de que se subiera a un Uber equivocado, reveló que esta murió a causa de múltiples lesiones provocadas por un objeto afilado.

Así lo afirmó el lunes la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, entidad que citó un informe de autopsia del forense del condado de Clarendon. Las autoridades se negaron a dar a conocer información adicional.

Como se sabe, Samantha Josephson decidió llamar al servicio de Uber alrededor de las 2 a.m. del último viernes de abril después de separarse de sus compañeras de cuarto durante una noche en Columbia, Carolina del Sur. Pero se subió al auto equivocado.

La estudiante de 21 años de edad de la Universidad de Carolina del Sur se subió a un Chevy Impala negro, pensando que era su viaje, refirió el jefe de la Policía de Columbia, WH. Holbrook. Aproximadamente 14 horas después, unos cazadores de pavos encontraron su cuerpo en una zona boscosa del condado de Clarendon, a más de 140 kilómetros de Columbia.

"Lo que sabemos ahora es que, de hecho, ella había solicitado un viaje de Uber y estaba esperando que llegara el auto", refirió Holbrook, citando imágenes de vigilancia durante la conferencia de prensa.

"Creemos que ella simplemente se metió por error en este auto en particular pensando que era su viaje de Uber. Nuestros corazones están rotos, están rotos. No hay nada más difícil que comparecer ante una familia y explicar cómo fue asesinado un ser querido. Fue desgarrador, las palabras realmente no pueden describir lo que están pasando", agregó el jefe de policía, quien había hablado con la familia previo a la conferencia de prensa.

El cuerpo de Josephson tenía numerosas heridas, en la cabeza, el cuello, la cara, la parte superior del cuerpo, la pierna y el pie, informa CNN.

Al día siguiente la policía arrestó a Nathaniel David Rowland, de 24 años, en Columbia, después de que un oficial lo vio conduciendo un Impala de las mismas características del Uber que fue captado en un video de vigilancia.

La policía encontró sangre de Josephson en el lado del pasajero del automóvil y en el maletero. Además, su teléfono celular fue encontrado en el compartimiento de pasajeros, dijo la policía.

Los investigadores también encontraron un contenedor de lejía líquida, toallitas germicidas y limpiador de ventanas en el auto. Ahora, Rowland enfrenta cargos de asesinato y secuestro en relación con la muerte de Josephson.

