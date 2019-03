EE.UU.: Creyó que había subido al Uber que pidió y 14 horas después aparece muerta

Samantha Josephson decidió llamar al servicio de Uber alrededor de las 2 a.m. del viernes después de separarse de sus compañeras de cuarto durante una noche en Columbia, Carolina del Sur . Pero se subió al auto equivocado.

La estudiante de 21 años de edad de la Universidad de Carolina del Sur se subió a un Chevy Impala negro, pensando que era su viaje, refirió la jefa de la Policía de Columbia, WH. Holbrook. Aproximadamente 14 horas después, unos cazadores de pavos encontraron su cuerpo en una zona boscosa del condado de Clarendon, a más de 140 kilómetros de Columbia.

"Lo que sabemos ahora es que, de hecho, ella había solicitado un viaje de Uber y estaba esperando que llegara el auto", refirió Holbrook, citando imágenes de vigilancia durante la conferencia de prensa.

"Creemos que ella simplemente se metió por error en este auto en particular pensando que era su viaje de Uber. Nuestros corazones están rotos, están rotos. No hay nada más difícil que comparecer ante una familia y explicar cómo fue asesinado un ser querido. Fue desgarrador, las palabras realmente no pueden describir lo que están pasando", agregó la jefa de policía, quien había hablado con la familia previo a la conferencia de prensa.

ARRESTAN A SOSPECHOSO



La policía arrestó a un hombre el sábado en relación con el asesinato de la estudiante. Se trata de Nathaniel David Rowland, de 24 años, detenido por cargos de asesinato y secuestro en relación con esta muerte. Él está recluido en la cárcel en Columbia.

Rowland fue arrestado la madrugada del sábado cuando la policía lo encontró conduciendo un automóvil que se parecía al que había recogido a la estudiante.

Sin embargo, la policía no dijo si había alguna conexión conocida entre Josephson y Rowland. Además, no se compartió un posible motivo para el asesinato, pero el Jefe Holbrook le pidió a la ciudadanía que informaran sobre las características de un auto Chevrolet Impala negro sospechoso por el vecindario de Five Points, lugar donde la estudiante fue vista por última vez.

Con información de CNN, The New York Times.