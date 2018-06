Carlos Alberto Montaner: “Nicaragua va en la dirección de Venezuela”

El régimen de Daniel Ortega es foco de críticas por la represión perpetrada contra los nicaragüenses que protestan desde el 18 de abril por modificaciones al sistema previsional. Pese a que este gobierno revocó las medidas, las marchas continúan y a la fecha se registran más de 100 muertos y 800 heridos, según denuncian la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varias ONG. Conversamos con el periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner , quien ensaya algunas explicaciones sobre estos hechos que alertan a la región.

¿A qué se debe la actual ola de violencia y protestas?

Creo que el sandinismo siempre tuvo un techo de aprobación de 33% o 34%. A ello se suma que se cuestiona cómo se apoderaron del control del gobierno a través de una operación totalmente inmoral. En una especie de subasta, el régimen modificó la Constitución comprando voluntades (impulsó la reelección indefinida). Y ello para permitirle a Ortega mantenerse en el poder. Asimismo, el pueblo está cansado del nivel de corrupción que se vive. Según un índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, Nicaragua está solo debajo de Venezuela . En ese bajo nivel se encuentra. Ante todos estos factores se produce una respuesta violenta y el rechazo contra el gobierno.

(Reuters) Ola de violencia en Nicaragua se registra desde el 18 de abril (Reuters)

¿Ortega cuenta con algún apoyo en el país?

Es mínimo. No obstante, tras estos incidentes ha perdido a todos sus aliados: la embajada de EE.UU., el sector empresarial y la Iglesia que en algún momento lo respaldó. Actualmente, los únicos que lo apoyan son los países del socialismo del siglo XXI como Venezuela y Cuba.

¿Qué acciones debería tomar el mandatario nicaragüense?

La mejor decisión que podría tomar, para su familia y él, es renunciar. El Ejército inclusive ya no está controlado por la línea sandinista. A estas alturas del partido, las Fuerzas Armadas se encuentran segregadas.

¿Cree posible que Ortega acepte renunciar?

Opino que la racionalidad debería llevar a que el sandinista entregue el poder y buscar las elecciones presidenciales. Convocar a comicios y no participar en ellas es lo que incluso le ha recomendado su hermano, el general Humberto Ortega. Lo único que le queda es adelantar las elecciones.

El viernes, algunos ex presidentes solicitaron al Grupo de Lima adoptar sanciones contra Nicaragua de la misma manera en que lo hicieron con Venezuela. ¿Eso funcionaría como medida disuasiva?

Sería conveniente que lo hiciera. Pero no creo que sea pertinente establecer sanciones que afecten al pueblo. Se deben tomar acciones que afecten directamente a los corruptos y me parece lo adecuado. Hay que tener en cuenta primero que se debe buscar una solución de carácter político.

¿Estamos frente a una dictadura en Nicaragua? ¿Y cómo es que pasó desapercibida en la región por tanto tiempo?

Sí, el régimen de Ortega es una dictadura. Antes no se habían denunciado presos políticos ni exiliados. Creo que esto ha cambiado en las últimas semanas. Ahora existe una apreciación general de que existe una dictadura y eso tiene un precio para el país muy alto y debe acabar.

Ortega alcanzó notoriedad por combatir a la dictadura de los Somoza. La crisis actual lleva a preguntarnos si Ortega se convirtió en su peor enemigo.

Yo creo que sí. Ortega maneja hoy un modelo dictatorial somocista (1937-1979) pese a que maneja un lenguaje de modelo de gobierno. Cabe mencionar que trató de encontrar una especie de acuerdo con el sector empresarial porque aprendió, en su primer gobierno en los años ochenta, la lección de que el colectivismo es un disparate.

¿Nicaragua va en camino a una crisis como la de Venezuela?

Venezuela se encuentra peor por su grado de represión. Pero Nicaragua va hacia esa dirección. Se debe tener en cuenta que el 80% del turismo ha desaparecido y ello representa un síntoma de lo que viene: una parálisis colectiva (en la economía). Nadie que tenga dos dólares va a querer invertir en ese país sin saber hacia dónde va.

País en crisis. CPI evalúa medida ante represión contra oposición. (USI) Fuerzas bolivarianas reprimen a protestantes contra el régimen de Nicolás Maduro (USI)

¿Ambos casos suman a esta suerte de fracaso de la izquierda en la región?

Evidentemente fallan como orden de gobierno, aunque son casos distintos, porque en Venezuela se insiste en el colectivismo, influido por el modelo cubano. En Nicaragua no. Y ambos no funcionan. Con la crisis, se confirma la presunción de toda la gente que proclamaba la necesidad de imitar a los 25 estados más exitosos del mundo. Hay que parecerse a Suecia, a Inglaterra y no a Cuba o Corea del Norte porque ahí hay fracaso y horror.

¿Qué se necesita en Venezuela para superar su crisis política y social?

Desgraciadamente, tiene que haber un pelotón que finalmente rescate a Venezuela hacia su libertad. Como en su momento le costó el poder al general peruano Juan Velasco Alvarado, que le dieron un golpe de Estado sus propios militares. O como le ocurrió a Nicolae Ceausescu en Rumania. Creo que situaciones como estas pueden ocurrir –y ojalá no sucedan–, porque actualmente el chavismo no tiene voluntad de someterse al interés político de la mayoría.

TENGA EN CUENTA

- Daniel Ortega (72 años) gobernó Nicaragua como parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985), y fue elegido presidente por los periodos 1985-1990, y 2007 hasta la actualidad.

-Una misión especial de la CIDH en Nicaragua advirtió que es posible que se hayan registrado ejecuciones extrajudiciales durante las últimas protestas contra el gobierno sandinista.