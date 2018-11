EN VIVO | Caravana de migrantes 2108: Sigue AQUÍ la ruta de migrantes hacia Estados Unidos EN DIRECTO

[ACTUALIZACIÓN: DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018]

• Caravana migrante se acerca a Ciudad de México en su camino a EEUU



-Primera Caravana-

Miembros de la caravana migrante , integrada en su mayoría por hondureños, llegaron este sábado al central estado de Puebla, ubicado a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México.



Se espera que durante la noche lleguen cada vez más migrante s del grupo a albergues en la capital de Puebla que han dispuesto tanto la iglesia católica como las autoridades locales.



Los migrantes salieron durante la mañana de la localidad de Sayula rumbo a Isla, en Veracruz, después de que las autoridades de ese estado cancelaran un ofrecimiento de transporte para trasladarlos a Ciudad de México. Una vez en Isla, decidieron seguir su camino hacia Puebla.



El viernes, el gobierno de Veracruz les había ofrecido transporte hacia Ciudad de México , en donde planeaban pedir documentos para poder transitar hasta la frontera con Estados Unidos.



Sin embargo, más tarde, el gobernador de ese estado, Miguel Ángel Yunes, dijo que ante los cortes de agua que se viven en la capital del país buscarían llevarlos a una ciudad grande del estado, una propuesta que rechazaron.



Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman) solicitó a las autoridades locales salvaguardar los derechos de los migrantes durante su paso por México.



-Segunda Caravana-

Mientras tanto, la segunda caravana de migrantes , que ingresó a México el lunes, llegó este sábado a Pijijiapan desde Mapastepec, en el sureño estado de Chiapas. Este grupo va acompañado del dirigente de la organización Pueblos sin Fronteras, Irineo Mújica, quien organizó a las familias para que abordaran con orden vehículos de transporte público, particulares y de carga.



Mújica, un activista mexicano, dijo que el éxodo migrante es un calvario aunque se manifestó contento "porque la población de México los ha acogido, les ha dado comida, los ha curado". Añadió que la primera y la segunda caravana se reunirán en Ciudad de México , aunque no hay un día previsto para el encuentro.



Una tercera caravana de migrantes cruzó el viernes el río Suchiate, que divide a México y Guatemala y que está integrada por unas 2.000 personas.

"La intención es alcanzar la otra caravana y llegar a la Ciudad de México, donde se buscará sacar un acuerdo que sea sensible y que sea para el bienestar de todos los inmigrantes", dijo Mújica.



Por su parte, la tercera caravana , que cruzó el viernes el río Suchiate, que divide a México y Guatemala y que está integrada por unas 2.000 personas, permanece en la localidad de Metapa de Domínguez, ubicado sobre la carretera que lleva a Tapachula, en Chiapas.



La lluvia que cayó por la noche no les permitió avanzar porque sus pocas pertenencias se mojaron. La iglesia de la localidad les ofrece alimentos mientras secan sus pertenencias.



El presidente estadounidense , Donald Trump, ha amenazado con movilizar hasta 15.000 efectivos a la frontera con México para impedir el paso de los migrantes.

• Trump se retracta de su amenaza de disparar a los migrantes



En un inicio Donald Trump autorizó disparar a migrantes de Honduras si tiran piedras a militares pero se retracto este último viernes.

El presidente Donald Trump se retractó el viernes de sus afirmaciones de que soldados estadounidenses debían disparar a migrantes en la frontera con México si éstos les arrojaban piedras en su intento de ingresar a Estados Unidos. "No dije disparar", dijo. "No tendrán que disparar. Lo que no quiero es que esta gente tire piedras".



El presidente de los Estados Unidos dijo a periodistas en la Casa Blanca que los migrantes que tiren piedras o que soliciten el estatus de refugiado en la frontera sur "serán detenidos por mucho tiempo".



Tras un discurso el jueves sobre su lucha contra la inmigración ilegal, Donald Trump fue consultado sobre cómo reaccionarían los miles de efectivos que ordenó desplegar en la frontera sur si los migrantes les arrojaran piedras.



El mandatario americano respondió que lanzar piedras sería visto como una amenaza letal. "No vamos a soportar eso. Si ellos quieren tirar piedras a nuestros militares, nuestros militares van a responder", dijo, afirmando que una piedra debe ser considerada como "un rifle".



"Si ellos lanzan piedras como lo hicieron con los militares mexicanos y con la policía, yo digo que lo consideren como un rifle", agregó.



A pesar de la severa advertencia de Donald Trump de contener la masiva migración hasta con el ejército, tres caravanas de centroamericanos avanzan actualmente hacia el norte en busca del "sueño americano".





La primera caravana , que desató la oleada migratoria, partió el 13 de octubre de Honduras y sus cerca de 7.000 integrantes se encuentran en el sureño estado mexicano de Oaxaca. Una segunda caravana, de unas 2.000 personas, le sigue a la distancia tras cruzar de Guatemala a México el lunes. Ambas están compuestas en su mayoría por hondureños.

Un tercer grupo, formado por unos 1.500 salvadoreños, sorteó este viernes el río Suchiate, en la frontera guatemalteca y sigue los pasos de las otras dos caravanas que transitan por territorio mexicano.



La marcha de los migrantes centroamericanos ha tenido una gran repercusión mediática y captó la atención de Donald Trump, que en las últimas semanas se ha referido al tema casi a diario, acusando al opositor partido Demócrata de querer abrir las fronteras estadounidense inundando el país de "criminales", "violadores" y otras amenazas a la seguridad nacional.



Donald Trump recibió una carta abierta en el que un grupo de judíos de Pittsburgh lo responsabilizaba de alentar los sentimientos nacionalistas blancos que llevaron al ataque contra la sinagoga. (Foto: EFE) Donald Trump recibió una carta abierta en el que un grupo de judíos de Pittsburgh lo responsabilizaba de alentar los sentimientos nacionalistas blancos que llevaron al ataque contra la sinagoga. (Foto: EFE)

[ACTUALIZACIÓN: SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DEL 2018]

• Caravana migrante llega a Veracruz, tercera etapa de su odisea mexicana



A pie o a lomo de tráilers que abordaban en plena Carretera Transístmica, la primera caravana de migrantes centroamericanos reanudó hoy su marcha desde el sureño estado de Oaxaca hacia el oriental Veracruz, tercera etapa de su odisea por territorio mexicano iniciada el 19 de octubre.

Por la mañana partieron desde Matías Romero hacia Donají, comunidad de apenas 2.300 habitantes a menos de 20 kilómetros de los límites con el estado de Veracruz y por la tarde llegaron al municipio de Sayula de Alemán, de la citada entidad.



Los migrantes, la mayoría hondureños, pasaron en Matías Romero una de las peores noches desde que entraron a territorio oaxaqueño, pues el campo de fútbol que destinaron como albergue a las afueras de la ciudad no tenía área techada, sanitarios, duchas o iluminación.



"El presidente (municipal) sabía que iba a llover y dijo: 'Que se mojen'", sostuvo un miembro de protección civil, y agregó que en esta localidad "no se respetaron los mínimos elementos que se deben observar en un refugio, como atención médica, seguridad, apoyo psicológico, actividades recreativas y fumigación".



Caravana de migrantes hondureños EN VIVO: así continúan su ruta hacia Estados Unidos | EN DIRECTO Miembros de la caravana migrante llegan al estado de Veracruz. (EFE) EFE

[ACTUALIZACIÓN: VIERNES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2018]

• Caravana migrante avanza por estado mexicano de Oaxaca rumbo a EEUU

La caravana de migrantes , en su mayoría hondureños, partió este viernes rumbo a la localidad de Donají, una comunidad del municipio de Matías Romero, en el sureño estado de Chiapas (México), en su camino hacia Estados Unidos. Se trata de un trayecto de unos 45 kilómetros que toma poco más de nueve horas recorrer a pie, aunque muchos de los migrantes de la caravana buscan subirse a algún vehículo para agilizar el viaje.





La caravana de migrantes , que partió el 13 de octubre de Honduras, se dirige a Ciudad de México donde sus integrantes pedirán al gobierno documentos para poder transitar hasta la frontera con Estados Unidos.



El jueves, el grupo decidió llegar a la capital a través de Veracruz (este), un Estado ubicado en el este del país donde opera el crimen organizado. Originalmente, buscaban salir del municipio de Juchitán en Oaxaca, rumbo a Ciudad de México, sin embargo, es peligroso hacer ese trayecto caminando.

Mientras tanto, los cerca de 2.000 integrantes de la segunda caravana que cruzó a México el lunes, partieron este viernes de la localidad de Huixtla, en el sureño estado de Chiapas, y esperan llegar al poblado de Mapastepec.



Otro grupo de migrantes, en su mayoría salvadoreños , se encuentra en la localidad guatemalteca de Tecún Uman en espera de cruzar a territorio mexicano.



El presidente estadounidense, Donald Trump , ha amenazado con movilizar hasta 15.000 efectivos a la frontera con México para impedir el paso a los migrantes.



[ACTUALIZACIÓN: JUEVES 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018]



• Caravana de migrantes toma peligrosa ruta de México donde opera el crimen organizado

La caravana de migrantes , en su mayoría hondureños, reemprendió la madrugada de este jueves su camino a Ciudad de México por una peligrosa ruta del este del país, que pasa por el estado de Veracruz, donde opera el crimen organizado, constató la AFP.

Inicialmente la caravana tenía programado salir del municipio de Juchitán, en el estado de Oaxaca, rumbo a la capital mexicana atravesando esa demarcación y la de Puebla, pero es peligroso hacerlo caminando.

"La ruta que teníamos dispuesta (...) la teníamos que recorrer con autobuses porque es muy larga, porque es muy angosta porque implica peligrosidad", explicó este miércoles Gina Garibo, una de las voceras de la organización Pueblos Sin Frontera.

Algunos empresarios habían puesto a disposición de la caravana hondureña 71 autobuses pero en el último minuto, 56 fueron retirados. "El gobierno federal ha estado presionando a varios empresarios para que no nos apoyen con medios de transporte, básicamente nos están obligando a que sigamos caminando", y haciéndolo así es más corto por el estado de Veracruz, añadió Garibo.



Veracruz, de camino a la frontera con Estados Unidos , tiene "un altísimo riesgo de violencia a manos del crimen organizado". Durante las primeras horas del jueves, algunos migrantes se molestaron al ver que retomaban la carretera por la que llegaron a Juchitán para dirigirse al municipio de Matías Romero Avendaño, en Oaxaca, lo que les demandará una caminata de unas 12 horas.



[MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DEL 2018]

• EEUU podría enviar hasta 15.000 efectivos a la frontera con México, dice Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo este miércoles que hasta 15.000 efectivos podrían ser desplegados en la frontera entre México y Estados Unidos para frenar el paso de una caravana de migrantes centroamericanos. "Con respecto a la caravana de migrantes, nuestros militares están desplegados. Tenemos 5.000 y vamos a ir hasta 10.000 o 15.000", declaró Trump desde los jardines de la Casa Blanca.



El 13 de octubre una caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula, en Honduras, tuvo una gran repercusión mediática y captó la atención de Trump.

Desde entonces, el presidente estadounidense se ha referido al tema casi a diario y ha prometido frenar a los migrantes, colocando este tema en el centro de la campaña electoral para las elecciones de mitad de mandato. La gestión de la seguridad en la frontera sur en general no involucra a tropas en servicio activo y un contingente de 15.000 personas equivaldría a la movilización de Estados Unidos en Afganistán.



La primera caravana , compuesta por cerca de 3.500 personas, según los datos de las autoridades estadounidenses, avanza por el estado de Oaxaca, en el sur de México. Un segundo grupo de migrantes, conformado por cerca de 2.000 personas, camina actualmente por Chiapas, el estado mexicano que limita con Guatemala. A esas dos caravanas, se suman una marcha de salvadoreños que salió el domingo de su país y otros dos grupos que congregan cerca de 2.000 personas que partieron este miércoles de San Salvador.



• Donald Trump presiona a México para frenar la caravana de migrantes

El presidente Donald Trump buscó este miércoles crear una presión adicional para que México enfrente a los grupos de migrantes que se dirigen a Estados Unidos , en momentos en que la campaña para las elecciones de mitad de mandato entró en la recta final.



Trump ha elegido el tema de la inmigración como eje del debate en unas elecciones que se anuncian reñidas y en las que el oficialista Partido Republicano podría perder el control del Congreso.



La Caravana de migrantes que partió de Honduras el 13 de Octubre ya llego a México y siguen su camino hacia Estados Unidos. La Caravana de migrantes que partió de Honduras el 13 de Octubre ya llego a México y siguen su camino hacia Estados Unidos.

"Las caravanas están formadas por algunos guerreros muy curtidos y otras personas. Pelearon con dureza y agresividad contra México en la frontera norte para abrirse paso. Los soldados mexicanos heridos, no pudieron o no quisieron detener la caravana", dijo Trump en Twitter este miércoles.

El martes, Trump anunció que abolir por decreto el derecho constitucional a la ciudadanía para todos los que nacen en territorio estadounidense, un día después de que el Pentágono anunció el envío más de 5.000 efectivos a la frontera sur para hacer frente a lo que Trump denunció como una "invasión" de migrantes.





La caravana de migrantes a la que refiere Trump todavía transita por el sur de México, en el estado de Oaxaca, a miles de kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

[MARTES 30 DE OCTUBRE DEL 2018]

• Segunda caravana de migrantes avanza hacia EEUU por sur de México

La segunda caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos retomó su camino este martes por el sureño estado mexicano de Chiapas, un día después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde Guatemala.

Los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras llegaron al caer la noche a Tapachula (México) luego de recorrer 25 kilómetros. El grupo, conformado por unas 2.000 personas, salió al amanecer luego de descansar y secar la ropa que mojaron al atravesar a nado el río Suchiate, que separa a México de Guatemala.



VIDEO | La caravana de Migrantes llega a México

La Caravana de Migrantes que salió el 13 de Octubre de Honduras hacía Estados Unidos ya llegó a México.

El lunes, niños, mujeres y hombres se lanzaron en masa a las aguas del río ante la negativa de las autoridades mexicanas de abrir la frontera terrestre.

El cruce estuvo vigilado por el Instituto Nacional de Migración, policías federales que sobrevolaron con un helicóptero, y embarcaciones de la Marina. Una vez en territorio mexicano, los migrantes rechazaron la regularización migratoria y el programa del gobierno de México que ofrece empleo temporal, servicios de salud y educación para sus hijos, y continuaron su trayecto hacia Estados Unidos.



Por su parte, la secretaría de Gobernación (Interior) informó que deportó a dos hondureños buscados por la justicia, uno señalado como responsable del asesinato de tres personas y otro acusado de delitos ligados al narcotráfico.

Fueron "identificaron dos ciudadanos hondureños contra quienes existen órdenes de captura vigentes", señaló el comunicado de Gobernación al detallar que fueron deportados vía área.



Caravana de migrantes partió de Honduras el 13 de Octubre, ya pasaron por México y siguen rumbo a Estados Unidos. Caravana de migrantes partió de Honduras el 13 de Octubre, ya pasaron por México y siguen rumbo a Estados Unidos.

• Migrantes salvadoreños comienzan a cruzar frontera mexicana hacia EEUU



Decenas de migrantes salvadoreños comenzaron este martes a cruzar la frontera entre Guatemala y México para continuar su viaje a Estados Unidos, emulando a miles de hondureños que ya transitan por territorio mexicano, constató un equipo de la AFP.



En grupos de cincuenta personas y de forma ordenada, los migrantes salvadoreños cruzaron la frontera guatemalteca por Tecún Umán y se adentraron a territorio mexicano.

El cónsul de México en Guatemala, Mauricio Iduarte, explicó a los salvadoreños que van a ingresar a su país, pero lo harán de forma legal y podrán solicitar refugio o un permiso para transitar libremente.



Asimismo, dijo que los migrantes serán trasladados a un albergue ubicado en el fronterizo estado de Chiapas (sur de México) para que puedan estar en mejor condiciones y no a la intemperie en el puente limítrofe con Guatemala.



Uno de los voceros de los migrantes salvadoreños indicó que el grupo lo componen unas 450 personas que partieron de su país el pasado domingo e ingresaron el lunes a territorio guatemalteco.

En Estados Unidos viven unos 2,5 millones de salvadoreños, la mayoría ya regularizados.

[LUNES 29 DE OCTUBRE DEL 2018]

• "Ciudades de carpas" y 5.000 soldados esperan a la caravana de migrantes en EEUU



Donald Trump planea alojar a los miles de migrantes centroamericanos que marchan en caravana hacia Estados Unidos en "ciudades de carpas" y contenerlos con más de 5.000 efectivos militares, que empezaron a ser enviados a la frontera con México.



"Si solicitan asilo, los vamos a retener durante el tiempo que dure el juicio. Los vamos a retener, vamos a construir ciudades de carpas, vamos a construir carpas por todas partes", dijo Trump a Fox News este lunes.

Donald Trump ha recalcado que enviará tropas hacia la frontera con México para evitar que los Hondureños pisen suelo americano. Donald Trump ha recalcado que enviará tropas hacia la frontera con México para evitar que los Hondureños pisen suelo americano.

"No vamos a construir estructuras y gastar todos esos cientos de millones de dólares. Tendremos carpas, serán muy agradables, y ellos (los migrantes) van a esperar, y si no reciben asilo se van", añadió.



"Cuando la gente se entere qué está pasando, verás que mucha menos gente vendrá". Este anuncio sigue al del Pentágono, que puso manos a la obra al plan de seguridad del presidente frente a la caravana de migrantes. "De aquí al final de la semana vamos a desplegar cerca de 5.000 soldados en la frontera suroeste", dijo a la prensa el general de aviación Terrence O'Shaughnessy.

Pese a las amenazas, la caravana de hondureños seguía su avance por México y avanzó este lunes hasta Niltepec, en Oaxaca (sur), mientras centenares más entraban a ese país cruzando el caudaloso río Suchiate, en la frontera con Guatemala.

• ¿Por qué migran los hondureños hacia Estados Unidos?

Linder Reyes, un desenvuelto joven de 25 años que trabaja como voluntario de la asociación filantrópica de asistencia humanitaria a los vecinos Compartir, asegura que la gente emigra por la falta de empleo y por la violencia.



"Muchas comunidades están catalogadas como de alto riesgo social y (los empleadores) tienen estigmas hacia nosotros, que somos delincuentes, pandilleros, mareros, ladrones", entonces no dan trabajo, sostiene.



Caravana de Migrantes partió de Honduras el 13 de Octubre hacia Estados Unidos en busca del sueño americano y salir de la pobreza que azota el país centroamericano.

Según el Ministerio de Trabajo de Honduras, el desempleo afecta al 7% de los cerca de nueve millones de habitantes de Honduras. Pero el peor problema es el subempleo, que alcanza a 44% y deja a las familias sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.



Cerca de siete de cada diez personas cae bajo la línea de pobreza en este país, donde la tasa de homicidios de 43 por 100.000 en 2018, según el Observatorio de la Universidad Nacional.



Caravana de migrantes hacia Estados Unidos: DATOS IMPORTANTES

• El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, ha amenazado con movilizar hasta 15.000 efectivos a la frontera con México para impedir el paso a los migrantes en su mayoría hondureños.

• La ONU estima que unas 7.000 personas viajan en la caravana.

• Cerca de siete de cada diez personas cae bajo la línea de pobreza en Honduras , donde la tasa de homicidios de 43 por 100.000 en 2018, según el Observatorio de la Universidad Nacional.

• La caravana de migrantes, actualmente en el sur de México e integrada por más de 7.000 personas según la ONU, ha enfurecido a Donald Trump desde que partió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula la madrugada del 13 de octubre.

• El servicio de Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehendió a 16.658 personas que entraron al país como familias, unas 900 más que en agosto y 12.000 más que en el mismo mes del año pasado.

• La caravana de migrante s, actualmente en el sur de México e integrada por más de 7.000 personas según la ONU , ha enfurecido a Trump desde que partió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula la madrugada del 13 de octubre.

• La distancia entre Estados Unidos y Honduras es de 2,604 kilómetros.

