La desesperación y molestia cundía este jueves en la caravana migrante que viajó desde Honduras con la determinación de llegar a Estados Unidos, organizando una manifestación en plena frontera mexicano-estadounidense para salir de su hacinado albergue y desafiar las amenazas del presidente Donald Trump de cerrarles las puertas.

Hastiados tras una noche de lluvia que empapó sus colchonetas instaladas a la intemperie, los miles de centroamericanos de la caravana, en su mayoría familias hondureñas con niños, amanecieron con una sola idea en mente: salir del cada vez más incómodo albergue que ocupan hace varios días en un desfavorecido barrio de Tijuana, al ras de la frontera estadounidense.

Tras un maratónico viaje de más de un mes desde San Pedro Sula, ya suman 4.730 los migrantes hacinados en este albergue, pero en todo el estado de Baja California se han concentrado más de 6.000, según cifras oficiales.

Negándose a hacer las largas filas para acceder a un desayuno en el albergue, cientos de migrantes enfurecidos emprendieron el camino hacia el cercano puente fronterizo El Chaparral para protestar.

"¡Vámonos de una a la frontera! Ahí podemos presionar a Trump. En el albergue solo estamos perdiendo el tiempo y las fuerzas", gritaba desde un megáfono Carlos Rodríguez, un hondureño de la caravana.

"Hoy es un día especial, de acción y gracias en Estados Unidos (Thanksgiving). No nos van linchar", decía entre aplausos y gritos de la muchedumbre enardecida.

Algunos incluso iban dispuestos a cruzar la frontera a la fuerza.



"Yo me voy hoy mismo para el otro lado, por un puente o por un rincón yo me voy a meter. No importa cómo pero ya no podemos seguir aquí", dijo a la AFP Elvin Perdomo, un hondureño que viaja solo con su pequeño hijo.



El secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete, pidió hoy a la caravana de migrantes que se están concentrando en la norteña ciudad de Tijuana que eviten escenas de "violencia" en la frontera y que traten de acceder a Estados Unidos de forma "ordenada". "Lo que no queremos es que la violencia sea la dinámica que se desarrolle de aquí en adelante ante la posible intención de ingresar a los Estados Unidos de América de forma intempestiva y no ordenada", dijo en rueda de prensa.

Las declaraciones de Navarrete se produjeron tras las escenas de tensión ocurridas el miércoles por la noche en el área residencial de Playas de Tijuana, que colinda con suelo estadounidense, cuando unos 150 vecinos increparon a grupos de migrantes por su presencia en la zona. (Fuente: AFP)

La caravana migrante que salió hace un mes de Honduras siguió acelerando vertiginosamente su paso este miércoles para alcanzar la frontera con Estados Unidos, hacia donde incluso cruzaron momentáneamente unos pocos centroamericanos, desafiando la presencia del secretario de Defensa estadounidense.

Tras recorrer más de 4.300 km, a pie y en autostop, casi un millar de migrantes llegaron ya a la fronteriza Tijuana, en el estado de Baja California: el fin de semana arribó un primer grupo conformado por un centenar de transexuales y algunos homosexuales, el martes llegaron otros 350 migrantes y este miércoles una cifra similar, todos integrantes de la gran caravana que salió el 13 de octubre desde San Pedro Sula.

Emocionados, corrieron a la playa de Tijuana a bañarse y metían la cabeza entre las rejas metálicas de la frontera para divisar su destino soñado.

Dos de ellos saltaron la alta valla y escribieron en la arena del lado estadounidense la palabra "catracho", como se llama popularmente a los hondureños, y a los pocos minutos regresaron a territorio mexicano.



• Grupo LGBT es el primero en llegar a la frontera con EE.UU., son 85 miembros de la caravana de migrantes



Un grupo de personas de la comunidad LGBT que se separó de la caravana de migrantes centroamericanos que estos días recorre México ha llegado a la ciudad fronteriza de Tijuana, desde donde pedirá asilo a Estados Unidos.

Estos 85 migrantes , que viajaron en autobuses, son los primeros integrantes de la caravana de migrantes en alcanzar la frontera con Estados Unidos , y llegaron a la ciudad después de pasar por San Luis Río Colorado (Sonora) y Mexicali (Baja California).



85 migrantes de la Comunidad LGTB que viajaron en autobuses, son los primeros integrantes de la caravana en alcanzar la frontera con Estados Unidos 85 migrantes de la Comunidad LGTB que viajaron en autobuses, son los primeros integrantes de la caravana en alcanzar la frontera con Estados Unidos

Se instalaron en la zona Playas de Tijuana, y en los próximos días piensan pedir asilo en la garita El Chaparral.



"Venimos con la caravana, la caravana todavía sigue; lo que pasa es que nosotros lo que queremos evitar es que siempre que llegamos al final (de una etapa del camino) la comunidad LGBT es la última en ser tomada en cuenta, en todo", ha relatado a un grupo de periodistas el hondureño César Mejía.



Acordaron separarse de la caravana de migrantes para llegar antes que sus compañeros y "ser tomados en cuenta" porque a lo largo del recorrido, que inició el pasado 13 de octubre en San Pedro Sula (norte de Honduras) han sufrido discriminación.



"Violencia física no hubo, pero verbal, bastante, como ya es costumbre en nuestro país", ha apuntado Mejía.

Aunque al principio se mostró reticente a revelar con qué fondos han costeado los autobuses que les trasladaron a la frontera, una disputa con los vecinos de la zona llevó al hondureño a reconocer que los vehículos fueron pagados con recursos privados.



"Son los apoderados legales los que pagaron, abogados americanos", ha afirmado.

El resto de los integrantes de la caravana de migrantes permanece mucho más rezagado y todavía le queda varias jornadas más hasta alcanzar Tijuana, punto que han elegido como destino porque el camino es considerado como el más seguro dentro de las rutas migratorias.



El conjunto más grande de la caravana de migrantes , de más de 4.000 personas, descansará hoy en la ciudad de Irapuato, estado de Guanajuato, mientras que otro grupo de migrantes, más adelantado, avanzó hasta Tepic, capital del estado de Nayarit (oeste del país).

• Tuberculosis, influenza e insalubridad golpean a migrantes en su ruta a EEUU



El camino desde la tropical Centroamérica, pasando de la selva a la gigantesca capital de México y luego al desierto que conduce hacia Estados Unidos , merma la salud de la multitudinaria caravana migrante que soporta extremos cambios de clima, además de hacinamiento y extenuación física.



Al amanecer del domingo, los cerca de 5.000 centroamericanos, en su mayoría hondureños , marchaban nuevamente, estoicos, rumbo a su sueño americano, empujando carriolas con niños aún dormidos y arrastrando pesadas cobijas con las que enfrentaron una noche fría en los pasillos exteriores del estadio Corregidora del céntrico estado de Querétaro.



Pero apenas llegaron al punto donde inicia la carretera al vecino Guanajuato, aparecieron los primeros síntomas de desgaste entre los miembros más débiles de este enjambre de gente.



Una adolescente se desvaneció al borde del camino: "Lleva días con fiebre", alcanzó a decir uno de los jóvenes que la acompañaba, antes de llevársela cargada.



Unos metros más adelante, una niña hondureña de 4 años se desplomó en el suelo convulsionando, mientras hacía una fila eterna para subir a un tráiler de carga junto con su madre, Mirna Carolina Ayala.



"No sé qué tiene, no ha querido comer en días... si le pasa algo me muero", dijo la mujer entre sollozos a la AFP, mientras paramédicos administraban oxígeno a la niña.



Caravana de migrantes sale de Ciudad de México y sigue su trayecto hacia los Estados Unidos. (AFP). Caravana de migrantes sale de Ciudad de México y sigue su trayecto hacia los Estados Unidos. (AFP).

-Insalubridad azota la caravana de migrantes-



El contagio de virus y bacterias es frecuente: "Si no llevas tu bote con agua, tienes que tomar de la que lleva tu compañero", explica el joven tiritando de frío, bajo los dos pantalones y doble chaqueta que viste.



Castellano entiende que cada día que pasa se acerca más al invierno, que alcanza temperaturas bajo cero cerca de la frontera norte.



"Hay que ir preparados para que no nos mate una hipotermia", dijo.



- Basura y pocos sanitarios –



La tuberculosis afecta los pulmones, causando tos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso, según la Organización Mundial de la Salud.



Aunque es curable si se trata a tiempo, se contagia al toser, estornudar o escupir, como la influenza.



Estas enfermedades pueden degenerar en epidemias, provocar neumonía o la muerte.



Los migrantes duermen amontonados a la intemperie, formando un tapete gigante o un mosaico multicolor. Junto a ellos siempre hay sanitarios móviles que a veces se desbordan, además de la montaña de suciedad y basura que van generando.



El estadio solo prestó diez inodoros, "cinco para hombres y cinco para mujeres (...) y somos una multitud", lamentó Julio Díaz, un electricista hondureño que debe curar a su bebé por una infección ocular.



"El problema es que algunos de los que vamos aquí somos aseados pero otros son muy sucios, no tienen educación. ¡Cochinos!", dijo aferrando una bolsa plástica con medicinas.



Por los pasillos laberínticos del campamento resuenan lamentos por dolores de cabeza, huesos, pies, hombros, muelas, estómago, pecho. También hay dolores del alma.



"A mí lo que me duele es el corazón. Extraño todo lo que amo en mi país", dice entre lágrimas Araceli López, una madre soltera que acicala a su hija con un peine especial para piojos.



"Los niños se abrazan y juegan siempre, así se llenaron todos de piojos", explica, mientras tritura entre sus uñas a uno de los parásitos.



• Unos 5.000 centroamericanos dejan capital de México y prosiguen marcha hacia EEUU



Unos 5.000 centroamericanos salieron de Ciudad de México en su caravana migrante al amanecer de este sábado, reanudando su largo camino hacia Estados Unidos pese a la fatiga y enfermedades que muchos de ellos llevan a cuestas.



La caravana de migrantes partió el 13 de octubre desde la hondureña San Pedro Sula y ha recorrido más de 1.500 km. En días posteriores se sumaron al menos otras dos caravanas, desafiando las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien las califica de "invasión" y ha ordenado la movilización de miles de soldados para reforzar su frontera con México e impedirles el paso.



Un total de cinco trenes con unos 1.000 migrantes en su mayoría hondureños, a bordo cada uno fueron despachados bajo resguardo de unos mil policías, según cálculos de las autoridades del metro.



El viernes, un grupo de avanzada de unos 1.300 migrantes tomó el mismo rumbo, también pasando por el metro.



"Ya lleva uno esta cara por la fatigación (sic) de tanto caminar, mal comer y mal dormir. Vamos enfermos por los cambios de temperatura, pero determinados a llegar hasta la frontera (con EEUU) y más allá", dice Wilson Alexander Mejía, un jornalero de Honduras de 27 años que viaja solo.



Rápidamente, la horda de migrantes inundó los costados del periférico, una amplia vía de alta velocidad que atraviesa la megaurbe y conduce a la carretera de salida hacia Querétaro.



• Cientos de migrantes salen de Ciudad de México en caravana hacia EEUU



La caravana migrante de centroamericanos que llevaba una semana en un albergue en Ciudad de México reanudó este viernes su marcha hacia Estados Unidos, aunque sólo unos cientos de más de 5.500 retomaron de momento el camino.



La caravana, en su mayoría hondureños, había acordado la noche del jueves en una asamblea que ya era momento de partir luego de fracasar en un intento de conseguir 150 autobuses del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Nos acaban de avisar que en el transcurso de la madrugada se modificó el acuerdo, se quedan un día más, no nos dijeron por qué", dijo a la prensa Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (defensoría) capitalina tras entrevistarse con los líderes del grupo.

Un equipo de la AFP destacado en el albergue, ubicado en un centro deportivo del oriente de la megaurbe, constató que al amanecer el grueso de los migrantes permanecía dormido y que sólo al final unos cientos tomaron sus pertenencias para iniciar la marcha.



"Nos vamos porque ya no podemos estar ahí esperando, sólo nos dicen mentiras de que nos van a dar buses y nosotros pasando hambre, frío. Con los niños es imposible, no hay agua para bañarse", dijo a la AFP Socorro Díaz, una hondureña de 32 años que viaja con sus niños de 4 y 7 años.



Los migrantes que viajan en esta caravana, a la que siguen dos más con unas 2.000 personas cada una, están decididos a llegar a Estados Unidos pese a que el presidente Donald Trump ha advertido que se les impedirá entrar, además de que ha desplegado a unos 4.800 militares estadounidenses en la frontera con México.

• Caravana de migrantes se concentra en México y recupera fuerza para seguir su camino hacia los EE.UU.

Desde México. La caravana de migrantes centroamericanos viene tomando desde hace algunos días un breve descanso en la capital mexicana para enrumbar con fuerza hacia Estados Unidos mientras que crece la incertidumbre entre quienes preferirían quedarse en México.

Caravana de migrantes se concentra en México y une fuerzas para seguir su camino hacia los EE.UU. Caravana de migrantes se concentra en México y une fuerzas para seguir su camino hacia los EE.UU. (AFP).

Las comisiones de diálogo y de seguridad de la caravana migrante , que estos días se reagrupa en Ciudad de México , pidieron a los integrantes del éxodo 48 horas para informarse y dialogar y tomar una decisión de seguir o no con su travesía hacia USA.



"Unos se quieren quedar y otros quieren ir, unos quieren avanzar por Tijuana, otros por Laredo, Matamoros y Monterrey, pero debemos informarnos, ponernos de acuerdo y seguir unidos", dijo uno de los representantes.

"En desorden no vamos a lograr nada, si nos dividimos quedamos propensos a ser secuestrados y a pasar peligros. Hagamos la lucha juntos", añadió al tiempo que pidió a sus compañeros "tomar el miércoles y jueves para reflexionar" su posible decisión.



Otro representante señaló que "una mala decisión puede acabar con la vida de una persona" y recordó que la decisión que tomarán, en algunos casos, la hacen a nombre suyo y de su familia y debe ser bien pensada.



"Esperemos 48 horas, informémonos mañana, conversemos y tomemos una decisión tras hablar con Andrés Manuel López Obrador", presidente electo de México, con quien sostendrán una reunión el jueves.

revio a la asamblea, representantes de organizaciones y defensores de Derechos Humanos alertaron y advirtieron a los migrantes sobre el peligro que representa avanzar al norte de México , especialmente en el estado de Tamaulipas.



Sobre su posible llegada con Estados Unidos , les recordaron que el presidente Donald Trump desplegó a miles de agentes de seguridad en la frontera.

Les recordaron que este miércoles darán pláticas y asesorías para que sepan como pedir asilo en México y Estados Unidos.



"Queremos que estén informados antes de que se vayan y los acompañaremos si siguen adelante", apuntó uno de los defensores.



La caravana migrante se encuentran en Ciudad de México, en espera de los compañeros todavía dispersos en los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla, con la intención de continuar todos juntos su travesía hacia Estados Unidos.

Los centroamericanos que emigran hacia tierras norteamericanas no dejan de llegar a las puertas de un complejo deportivo ubicado en oriente de la capital, donde medio millar de integrantes durmieron la noche del domingo y donde llegarán a juntarse unas 5.000 personas, de acuerdo con estimaciones del Gobierno de la ciudad.



• Albergue de Ciudad de México está en su capacidad con 7.000 migrantes y preocupa autoridades

Ciudad de México. Los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos que atraviesa México rumbo a Estados Unidos continúan llegando a la capital, donde ya conforman un multitudinario grupo de miles de personas que ha sido recibido por una ola de solidaridad.

Miles de centroamericanos que sueñan con llegar a Estados Unidos llegaron a México y reciben ayuda de las autoridades. (EFE) Miles de centroamericanos que sueñan con llegar a Estados Unidos llegaron a México y reciben ayuda de las autoridades. (EFE)

En el complejo deportivo Magdalena Mixhuca, en el este de Ciudad de México, las autoridades siguen instalando nuevas carpas para albergar en ellas a los miembros de la caravana, la mayoría de ellos hondureños.



Estas carpas se ubican en el interior y el exterior de un campo de fútbol al aire libre, cuyas gradas también han sido aprovechadas por algunos migrantes para descansar. Además, ha aumentado el número de tiendas de campaña y algunas personas han creado pequeños refugios improvisados aprovechando plásticos y colchas.





De acuerdo con Pueblo sin Fronteras, organización que acompaña a este masivo movimiento migratorio , ayer llegaron unas 5.000 personas de los estados de Puebla y Veracruz.



En declaraciones a medios, Tristán Call, integrante de la organización, dijo que los miembros de la caravana todavía no saben cuánto tiempo se van a quedar en la ciudad o cuál será su ruta para continuar hacia Estados Unidos. "Estamos esperando escuchar la palabra de la asamblea de la gente de aquí", apuntó.

No se sabe con exactitud cuántos migrantes hay en estos momentos. El jefe de Gobierno de Ciudad de México , José Ramón Amieva, informó que unas 4.500 personas pasaron la noche en el complejo deportivo, pero el responsable de la demarcación Iztacalco, Armando Quintero, dijo que h an llegado 7.000 personas y que las instalaciones están "al límite de su capacidad".



En el lugar se han instalado numerosas organizaciones civiles que ofrecen diferentes servicios a la caravana de migrantes , como información sobre las solicitudes de refugio, llamadas gratuitas a familiares, juegos para los niños y atención médica.

A esto se le suma la labor de todos los voluntarios que se han apuntado para realizar alguna tarea de ayuda. Por el momento, la C omisión de Derechos Humanos capitalina ha registrado a más de 700.



Además, a las puertas del complejo llegan multitud de vehículos con particulares o integrantes de organismos que quieren llevar donaciones a los migrantes, como frutas, pañales, ropa o productos de higiene.



La carpa comedor ofrece tres turnos de comida diarios, de dos horas cada uno. Los desayunos se reparten con ayuda de las 16 alcaldías de la ciudad -que se van turnando-, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México se encarga de repartir las comidas y las cenas.



Además, diferentes congregaciones religiosas, la Arquidiócesis y la organización católica Cáritas han instalado otra carpa en la que reparten comida, además de medicamentos y ropa.



En vez de sándwiches o tortas, "sobre todo estamos intentando hacer comida caliente, que la gente pueda mantenerse más alimentada", comenta a Efe la hermana Magdalena, de la Hermanas Josefinas, quien agrega que "el apoyo está siendo muy generoso".

El día de hoy reparten arroz, frijoles, huevo cocido y un pedazo de pan. Los víveres, como el resto de útiles que han llevado al centro deportivo, han sido recolectados a través de donaciones en las parroquias e iglesias.



Como previsiblemente la caravana se quedará un par de días más en la capital, la hermana Magdalena lanza un "llamado a la solidaridad".



"No son delincuentes, como se les quiere estigmatizar. No son así, son seres humanos igualitos a todos, con sus defectos, sus situaciones difíciles, pero no es gente mala", asevera la religiosa.



Los llegados a la capital forman parte de la primera caravana migrante, que partió del norte de Honduras el pasado de octubre.



Además, una segunda caravana conformada por unas 1.500 personas, principalmente hombres jóvenes, se halla en estos momentos en San Pedro Tapanatepec, estado de Oaxaca, y otro tercer grupo, menos numeroso, todavía permanece en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala..

Cientos de migrantes centroamericanos esperan el resultado de sus solicitudes de asilo a las autoridades migratorias mexicanas

Caravana de Migrantes 2018: Centroamericanos llegan a México y reciben ayuda de autoridades locales mientras siguen su camino hacia los Estados Unidos.

• Soldados de EE.UU. esperan a la caravana de migrantes en la frontera con México

Estados Unidos se pone frente los migrantes . Unos 4.800 soldados estadounidenses ya han sido desplegados en los estados fronterizos con México, dijo el lunes el Pentágono, que no ha detallado el costo de esta operación impulsada por Donald Trump y descrita como una maniobra política por la oposición.

Caravana de migrantes 2018: Soldados de Estados Unidos esperan a migrantes en la frontera con México. (AFP). Caravana de migrantes 2018: Soldados de Estados Unidos esperan a migrantes en la frontera con México. (AFP).

"Actualmente hay más de 4.800 efectivos desplegados para esta misión" a pedido del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo el lunes a la prensa un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el coronel Bob Manning.



De este total, 1.100 están en California, otros 1.100 fueron movilizados en Arizona y un total de 2.600 en Texas, detalló.



"Debemos llegar antes del final del día a los 5.200 esperados", que se unirán a los 2.100 reservistas de la Guardia Nacional presentes durante varios meses en esta área, agregó.

En vísperas de las elecciones de mediano plazo del martes, Estados Unidos habrá movilizado 7.000 soldados en las zonas fronterizas con México , California, Arizona y Texas, en el marco de la operación bautizada "Patriota leal" y destinada a bloquear las caravanas de migrantes centroamericanos que huyen de la pobreza y violencia en sus países para dirigirse hacia Estados Unidos en busca de asilo.

• Unos 2.000 migrantes ya están en Ciudad de México, esperan a miles más



Los migrantes hondureños siguen su duro camino hacia los Estados Unidos. La caravana de migrantes sigue su duro camino hacia los Estados Unidos. (AFP).

Unos 2.000 migrantes centroamericanos en ruta hacia Estados Unidos recuperan fuerzas este lunes en un albergue de Ciudad de México , donde esperan el arribo de otros miles, informaron las autoridades. Todos huyen de la pobreza y la violencia que afecta a sus países de origen.

Muchos de ellos empezaron su éxodo en caravana el pasado 13 de octubre desde la ciudad hondureña San Pedro Sula, a unos 1.600 km de la capital mexicana, y en el camino se han ido juntando con otros grupos procedentes de El Salvador, Guatemala y otros países centroamericanos.



Para recibirlos, autoridades de la capital mexicana han convertido un estadio deportivo del oriente de la ciudad en un albergue improvisado, donde esperan recibir unos 5.000 migrantes hasta el miércoles.



Allí descansan y deciden sus próximos pasos mientras esperan el arribo de otras caravanas que marchan por los estados de Puebla (centro), Veracruz (este) y Chiapas (sureste).



El éxodo de migrantes ha desatado enfurecidas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump , quien ha amenazado con movilizar hasta 15.000 efectivos a la frontera con México para contener lo que llamó una "emergencia nacional" y convirtió esta crisis en bandera de campaña de cara a las elecciones en USA de medio mandato que se celebran el martes en su país.



Caravan de Migrantes 2018: Cientos de migrantes amanecen en capital mexicana, esperan miles de compatriotas hondureños. (AFP).

En contraste con el calor asfixiante que soportaron en el primer tramo de su ruta, Ciudad de México recibe los migrantes con el viento helado característico del otoño boreal a 2.200 metros sobre el nivel del mar.



"No pude dormir del frío y de estar tosiendo", dice a la AFP Karla Membreño, una hondureña de 23 años visiblemente agripada y quien viaja con su esposo y su cuñada. "Uno tiene que tener fuerzas, Dios le da fuerzas a uno para seguir", agrega.



Los problemas respiratorios por el cambio de clima afectan a muchos migrantes.

Los problemas respiratorios por el cambio de clima afectan a muchos. En el lugar operan puestos de atención médica donde los viajantes son examinados y muchos reciben vacunas contra la influenza, enfermedad estacional que se agudiza en el otoño, explicó un médico a la cadena local Televisa.



- Frío y solidaridad -

Algunos migrantes centroamericanos hurgan entre grandes pilas de ropa donada hasta encontrar prendas para abrigarse, mientras que otros buscan comprar guantes para aliviar sus manos entumidas.



Al igual que en otras regiones de México por donde han pasado las caravanas, algunos vecinos les ofrecen alimentos y café.



"Venimos en apoyo de los migrantes, sabemos que están sufriendo en el camino, les ofrecemos café" , dice Pablo Cárdenas, un vecino del albergue de 69 años.



Pese a que la capital enfrenta la etapa final de un masivo corte de agua, que afecta a unas cuatro millones de personas, los albergados han logrado mantenerse abastecidos con tanques portátiles instalados en el recinto.



Más de 2,000 migrantes provenientes de Honduras ya están en la Ciudad de México. Más de 2,000 migrantes provenientes de Honduras ya están en la Ciudad de México y sigue su camino rumbo a los Estados Unidos. (AFP).

"Cuando venga la demás caravana se va a hablar qué es lo que se va a hacer" , dice Teresa Estrada, guatemalteca de 23 años que viaja con su hermana menor.



En Ciudad de México , muchos de ellos aprovecharán para pedir permisos para transitar en territorio mexicano hasta la frontera con Estados Unidos.



Otros grupos de migrantes marchan por distintos puntos del territorio mexicano. A la madrugada de este lunes, miles salieron de albergues en Puebla, a unos 120 kilómetros de Ciudad de México, caminando en su mayoría pero también buscando subir a autos y camiones.



Unos 2.000 más se movilizan por Chiapas , punto de ingreso de las caravanas por ser limítrofe con Guatemala, mientras otros transitan por Veracruz, una tramo peligroso por la presencia de varios grupos del crimen organizado que operan en esa región.

Hasta el sábado, unos 3.230 centroamericanos habían solicitado la condición de refugiados en México, según datos del ministerio de Gobernación (Interior). Los demás persisten en su afán de llegar a Estados Unidos.



"Dice Dios en la Biblia que los grandes serán humillados. Donald Trump será muy grande pero Dios lo va a humillar", dice Edgar Iván, un migrante hondureño de 36 años.



VIDEO | Así llegó la caravana de migrantes hondureños a México

• Caravana migrante se acerca a Ciudad de México en su camino a EEUU



-Primera Caravana-

Miembros de la caravana migrante , integrada en su mayoría por hondureños, llegaron este sábado al central estado de Puebla, ubicado a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México.



Se espera que durante la noche lleguen cada vez más migrante s del grupo a albergues en la capital de Puebla que han dispuesto tanto la iglesia católica como las autoridades locales.



Los migrantes salieron durante la mañana de la localidad de Sayula rumbo a Isla, en Veracruz, después de que las autoridades de ese estado cancelaran un ofrecimiento de transporte para trasladarlos a Ciudad de México. Una vez en Isla, decidieron seguir su camino hacia Puebla.



El viernes, el gobierno de Veracruz les había ofrecido transporte hacia Ciudad de México , en donde planeaban pedir documentos para poder transitar hasta la frontera con Estados Unidos.



Sin embargo, más tarde, el gobernador de ese estado, Miguel Ángel Yunes, dijo que ante los cortes de agua que se viven en la capital del país buscarían llevarlos a una ciudad grande del estado, una propuesta que rechazaron.



Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman) solicitó a las autoridades locales salvaguardar los derechos de los migrantes durante su paso por México.



-Segunda Caravana-

Mientras tanto, la segunda caravana de migrantes , que ingresó a México el lunes, llegó este sábado a Pijijiapan desde Mapastepec, en el sureño estado de Chiapas. Este grupo va acompañado del dirigente de la organización Pueblos sin Fronteras, Irineo Mújica, quien organizó a las familias para que abordaran con orden vehículos de transporte público, particulares y de carga.



Mújica, un activista mexicano, dijo que el éxodo migrante es un calvario aunque se manifestó contento "porque la población de México los ha acogido, les ha dado comida, los ha curado". Añadió que la primera y la segunda caravana se reunirán en Ciudad de México , aunque no hay un día previsto para el encuentro.



Una tercera caravana de migrantes cruzó el viernes el río Suchiate, que divide a México y Guatemala y que está integrada por unas 2.000 personas. Una tercera caravana de migrantes cruzó el viernes el río Suchiate, que divide a México y Guatemala y que está integrada por unas 2.000 personas. (AFP).

"La intención es alcanzar la otra caravana y llegar a la Ciudad de México, donde se buscará sacar un acuerdo que sea sensible y que sea para el bienestar de todos los inmigrantes", dijo Mújica.



Por su parte, la tercera caravana , que cruzó el viernes el río Suchiate, que divide a México y Guatemala y que está integrada por unas 2.000 personas, permanece en la localidad de Metapa de Domínguez, ubicado sobre la carretera que lleva a Tapachula, en Chiapas.



La lluvia que cayó por la noche no les permitió avanzar porque sus pocas pertenencias se mojaron. La iglesia de la localidad les ofrece alimentos mientras secan sus pertenencias.



El presidente estadounidense , Donald Trump, ha amenazado con movilizar hasta 15.000 efectivos a la frontera con México para impedir el paso de los migrantes.

• Trump se retracta de su amenaza de disparar a los migrantes



En un inicio Donald Trump autorizó disparar a migrantes de Honduras si tiran piedras a militares pero se retracto este último viernes. (AFP).

El presidente Donald Trump se retractó el viernes de sus afirmaciones de que soldados estadounidenses debían disparar a migrantes en la frontera con México si éstos les arrojaban piedras en su intento de ingresar a Estados Unidos. "No dije disparar", dijo. "No tendrán que disparar. Lo que no quiero es que esta gente tire piedras".



El presidente de los Estados Unidos dijo a periodistas en la Casa Blanca que los migrantes que tiren piedras o que soliciten el estatus de refugiado en la frontera sur "serán detenidos por mucho tiempo".



Tras un discurso el jueves sobre su lucha contra la inmigración ilegal, Donald Trump fue consultado sobre cómo reaccionarían los miles de efectivos que ordenó desplegar en la frontera sur si los migrantes les arrojaran piedras.



El mandatario americano respondió que lanzar piedras sería visto como una amenaza letal. "No vamos a soportar eso. Si ellos quieren tirar piedras a nuestros militares, nuestros militares van a responder", dijo, afirmando que una piedra debe ser considerada como "un rifle".



"Si ellos lanzan piedras como lo hicieron con los militares mexicanos y con la policía, yo digo que lo consideren como un rifle", agregó.



A pesar de la severa advertencia de Donald Trump de contener la masiva migración hasta con el ejército, tres caravanas de centroamericanos avanzan actualmente hacia el norte en busca del "sueño americano".





La primera caravana , que desató la oleada migratoria, partió el 13 de octubre de Honduras y sus cerca de 7.000 integrantes se encuentran en el sureño estado mexicano de Oaxaca. Una segunda caravana, de unas 2.000 personas, le sigue a la distancia tras cruzar de Guatemala a México el lunes. Ambas están compuestas en su mayoría por hondureños.

Un tercer grupo, formado por unos 1.500 salvadoreños, sorteó este viernes el río Suchiate, en la frontera guatemalteca y sigue los pasos de las otras dos caravanas que transitan por territorio mexicano.



La marcha de los migrantes centroamericanos ha tenido una gran repercusión mediática y captó la atención de Donald Trump, que en las últimas semanas se ha referido al tema casi a diario, acusando al opositor partido Demócrata de querer abrir las fronteras estadounidense inundando el país de "criminales", "violadores" y otras amenazas a la seguridad nacional.



Donald Trump recibió una carta abierta en el que un grupo de judíos de Pittsburgh lo responsabilizaba de alentar los sentimientos nacionalistas blancos que llevaron al ataque contra la sinagoga. (Foto: EFE) Donald Trump recibió una carta abierta en el que un grupo de judíos de Pittsburgh lo responsabilizaba de alentar los sentimientos nacionalistas blancos que llevaron al ataque contra la sinagoga. (Foto: EFE)

• Caravana migrante llega a Veracruz, tercera etapa de su odisea mexicana



A pie o a lomo de tráilers que abordaban en plena Carretera Transístmica, la primera caravana de migrantes centroamericanos reanudó hoy su marcha desde el sureño estado de Oaxaca hacia el oriental Veracruz, tercera etapa de su odisea por territorio mexicano iniciada el 19 de octubre.

Por la mañana partieron desde Matías Romero hacia Donají, comunidad de apenas 2.300 habitantes a menos de 20 kilómetros de los límites con el estado de Veracruz y por la tarde llegaron al municipio de Sayula de Alemán, de la citada entidad.



Los migrantes, la mayoría hondureños, pasaron en Matías Romero una de las peores noches desde que entraron a territorio oaxaqueño, pues el campo de fútbol que destinaron como albergue a las afueras de la ciudad no tenía área techada, sanitarios, duchas o iluminación.



"El presidente (municipal) sabía que iba a llover y dijo: 'Que se mojen'", sostuvo un miembro de protección civil, y agregó que en esta localidad "no se respetaron los mínimos elementos que se deben observar en un refugio, como atención médica, seguridad, apoyo psicológico, actividades recreativas y fumigación".



Caravana de migrantes hondureños EN VIVO: así continúan su ruta hacia Estados Unidos | EN DIRECTO Miembros de la caravana migrante llegan al estado de Veracruz. (EFE) EFE

• Caravana migrante avanza por estado mexicano de Oaxaca rumbo a EEUU

La caravana de migrantes , en su mayoría hondureños, partió este viernes rumbo a la localidad de Donají, una comunidad del municipio de Matías Romero, en el sureño estado de Chiapas (México), en su camino hacia Estados Unidos. Se trata de un trayecto de unos 45 kilómetros que toma poco más de nueve horas recorrer a pie, aunque muchos de los migrantes de la caravana buscan subirse a algún vehículo para agilizar el viaje.





La caravana de migrantes , que partió el 13 de octubre de Honduras, se dirige a Ciudad de México donde sus integrantes pedirán al gobierno documentos para poder transitar hasta la frontera con Estados Unidos.



El jueves, el grupo decidió llegar a la capital a través de Veracruz (este), un Estado ubicado en el este del país donde opera el crimen organizado. Originalmente, buscaban salir del municipio de Juchitán en Oaxaca, rumbo a Ciudad de México, sin embargo, es peligroso hacer ese trayecto caminando.

Mientras tanto, los cerca de 2.000 integrantes de la segunda caravana que cruzó a México el lunes, partieron este viernes de la localidad de Huixtla, en el sureño estado de Chiapas, y esperan llegar al poblado de Mapastepec.



Otro grupo de migrantes, en su mayoría salvadoreños , se encuentra en la localidad guatemalteca de Tecún Uman en espera de cruzar a territorio mexicano.



El presidente estadounidense, Donald Trump , ha amenazado con movilizar hasta 15.000 efectivos a la frontera con México para impedir el paso a los migrantes.



• EEUU podría enviar hasta 15.000 efectivos a la frontera con México, dice Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo este miércoles que hasta 15.000 efectivos podrían ser desplegados en la frontera entre México y Estados Unidos para frenar el paso de una caravana de migrantes centroamericanos. "Con respecto a la caravana de migrantes, nuestros militares están desplegados. Tenemos 5.000 y vamos a ir hasta 10.000 o 15.000", declaró Trump desde los jardines de la Casa Blanca.



El 13 de octubre una caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula, en Honduras, tuvo una gran repercusión mediática y captó la atención de Trump.

Desde entonces, el presidente estadounidense se ha referido al tema casi a diario y ha prometido frenar a los migrantes, colocando este tema en el centro de la campaña electoral para las elecciones de mitad de mandato. La gestión de la seguridad en la frontera sur en general no involucra a tropas en servicio activo y un contingente de 15.000 personas equivaldría a la movilización de Estados Unidos en Afganistán.



La primera caravana , compuesta por cerca de 3.500 personas, según los datos de las autoridades estadounidenses, avanza por el estado de Oaxaca, en el sur de México. Un segundo grupo de migrantes, conformado por cerca de 2.000 personas, camina actualmente por Chiapas, el estado mexicano que limita con Guatemala. A esas dos caravanas, se suman una marcha de salvadoreños que salió el domingo de su país y otros dos grupos que congregan cerca de 2.000 personas que partieron este miércoles de San Salvador.



• Donald Trump presiona a México para frenar la caravana de migrantes

El presidente Donald Trump buscó este miércoles crear una presión adicional para que México enfrente a los grupos de migrantes que se dirigen a Estados Unidos , en momentos en que la campaña para las elecciones de mitad de mandato entró en la recta final.



Trump ha elegido el tema de la inmigración como eje del debate en unas elecciones que se anuncian reñidas y en las que el oficialista Partido Republicano podría perder el control del Congreso.



La Caravana de migrantes que partió de Honduras el 13 de Octubre ya llego a México y siguen su camino hacia Estados Unidos. La Caravana de migrantes que partió de Honduras el 13 de Octubre ya llego a México y siguen su camino hacia Estados Unidos. (AFP).

"Las caravanas están formadas por algunos guerreros muy curtidos y otras personas. Pelearon con dureza y agresividad contra México en la frontera norte para abrirse paso. Los soldados mexicanos heridos, no pudieron o no quisieron detener la caravana", dijo Trump en Twitter este miércoles.

El martes, Trump anunció que abolir por decreto el derecho constitucional a la ciudadanía para todos los que nacen en territorio estadounidense, un día después de que el Pentágono anunció el envío más de 5.000 efectivos a la frontera sur para hacer frente a lo que Trump denunció como una "invasión" de migrantes.





La caravana de migrantes a la que refiere Trump todavía transita por el sur de México, en el estado de Oaxaca, a miles de kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

• Segunda caravana de migrantes avanza hacia EEUU llegó a México

La segunda caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos retomó su camino este martes por el sureño estado mexicano de Chiapas, un día después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde Guatemala.

Los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras llegaron al caer la noche a Tapachula (México) luego de recorrer 25 kilómetros. El grupo, conformado por unas 2.000 personas, salió al amanecer luego de descansar y secar la ropa que mojaron al atravesar a nado el río Suchiate, que separa a México de Guatemala.



VIDEO | La caravana de Migrantes llega a México

La Caravana de Migrantes que salió el 13 de Octubre de Honduras hacía Estados Unidos ya llegó a México. (AFP).

El lunes, niños, mujeres y hombres se lanzaron en masa a las aguas del río ante la negativa de las autoridades mexicanas de abrir la frontera terrestre.

El cruce estuvo vigilado por el Instituto Nacional de Migración, policías federales que sobrevolaron con un helicóptero, y embarcaciones de la Marina. Una vez en territorio mexicano, los migrantes rechazaron la regularización migratoria y el programa del gobierno de México que ofrece empleo temporal, servicios de salud y educación para sus hijos, y continuaron su trayecto hacia Estados Unidos.



Por su parte, la secretaría de Gobernación (Interior) informó que deportó a dos hondureños buscados por la justicia, uno señalado como responsable del asesinato de tres personas y otro acusado de delitos ligados al narcotráfico.

Fueron "identificaron dos ciudadanos hondureños contra quienes existen órdenes de captura vigentes", señaló el comunicado de Gobernación al detallar que fueron deportados vía área.



Caravana de migrantes partió de Honduras el 13 de Octubre, ya pasaron por México y siguen rumbo a Estados Unidos. Caravana de migrantes partió de Honduras el 13 de Octubre, ya pasaron por México y siguen rumbo a Estados Unidos. (AFP).

• ¿Por qué migran los hondureños hacia Estados Unidos?

Linder Reyes, un desenvuelto joven de 25 años que trabaja como voluntario de la asociación filantrópica de asistencia humanitaria a los vecinos Compartir, asegura que la gente emigra por la falta de empleo y por la violencia.



"Muchas comunidades están catalogadas como de alto riesgo social y (los empleadores) tienen estigmas hacia nosotros, que somos delincuentes, pandilleros, mareros, ladrones", entonces no dan trabajo, sostiene.



Caravana de Migrantes partió de Honduras el 13 de Octubre hacia Estados Unidos en busca del sueño americano y salir de la pobreza que azota el país centroamericano. (AFP).

Según el Ministerio de Trabajo de Honduras, el desempleo afecta al 7% de los cerca de nueve millones de habitantes de Honduras. Pero el peor problema es el subempleo, que alcanza a 44% y deja a las familias sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.



Cerca de siete de cada diez personas cae bajo la línea de pobreza en este país, donde la tasa de homicidios de 43 por 100.000 en 2018, según el Observatorio de la Universidad Nacional.



Caravana de migrantes hacia Estados Unidos: DATOS IMPORTANTES

• Estados Unidos desplegó 4.800 soldados estadounidenses hacia la frontera con México para evitar que la caravana de migrantes hondureños lleguen a USA.

• Hasta el sábado, unos 3.230 centroamericanos habían solicitado la condición de refugiados en México , según datos del ministerio de Gobernación (Interior).



• El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, ha amenazado con movilizar hasta 15.000 efectivos a la frontera con México para impedir el paso a los migrantes en su mayoría hondureños.

• La ONU estima que unas 7.000 personas viajan en la caravana.

• Cerca de siete de cada diez personas cae bajo la línea de pobreza en Honduras , donde la tasa de homicidios de 43 por 100.000 en 2018, según el Observatorio de la Universidad Nacional.

• La caravana de migrantes, actualmente en el sur de México e integrada por más de 7.000 personas según la ONU, ha enfurecido a Donald Trump desde que partió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula la madrugada del 13 de octubre.

• El servicio de Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehendió a 16.658 personas que entraron al país como familias, unas 900 más que en agosto y 12.000 más que en el mismo mes del año pasado.

• La caravana de migrante s, actualmente en el sur de México e integrada por más de 7.000 personas según la ONU , ha enfurecido a Trump desde que partió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula la madrugada del 13 de octubre.

• La distancia entre Estados Unidos y Honduras es de 2,604 kilómetros.

