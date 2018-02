Capturan a dos yihadistas que secuestraron y torturaron a decenas de occidentales en Siria

Alexanda Kotey y El Shafi Elsheij, dos yihadistas que torturaban y mataban a periodistas y cooperantes británicos, fueron abastidos este jueves por una alianza de milicias sirias apoyada por Occidente .



El Departamento de Estado de EEUU confirmó la noticia a 'The New York Times', sin embargo, no ha ahondado en detalles sobre su paradero actual o sobre cómo fueron detectados.

Ambos eran conocidos como 'Los Beatles' y se caracterizaban por la brutalidad de sus métodos de tortura y ejecución. Su primera, víctima decapitada frente a una cámara, fue el reportero estadounidense James Foley, en agosto de 2014.

Mientras tanto, Estados Unidos también los culpa de la decapitación de más de 27 rehenes occidentales. Su líder, Mohamed Emwazi, murió en un bombardeo aéreo en Raqqa, Siria , en 2015.