Candidato a la alcaldía de São Paulo golpea con una silla a su rival en un debate televisado

Un debate televisado para la alcaldía de Sao Pablo terminó en caos el domingo por la noche cuando el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), José Luiz Datena, agredió físicamente a su oponente Pablo Marçal del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB). El incidente ha generado una ola de críticas y conmoción en la campaña electoral de la ciudad más poblada de Brasil.

Durante el debate transmitido por TV Cultura, Datena golpeó a Marçal con un candado después de una serie de acusaciones mutuas. La discusión se intensificó cuando Marçal mencionó repetidamente una denuncia de acoso sexual contra Datena, que el político del PSDB asegura, fue desestimada por los tribunales.

El conflicto estalló cuando Marçal cuestionó a Datena sobre su candidatura, llamándolo "cretino" y acusándolo de no responder adecuadamente a las preguntas. Datena, visiblemente molesto, le respondió con una pregunta sobre cuándo dejaría de “payasear” y abandonaría la campaña. “La acusación que usted hizo contra mí no fue investigada porque no había pruebas. Fue archivada por el Ministerio Público”, afirmó Datena.

Marçal continuó su ataque verbal, llamando a Datena “cretino” y acusándolo de actuar de manera deshonesta. La situación escaló rápidamente cuando Datena, en un arrebato de furia, atacó a Marçal con una silla. El moderador del debate, Leão Serva, intervino abruptamente: “¡Vamos a los comerciales!”



Un video difundido por la periodista Monica Bergamo de Folha de S.Paulo capturó el momento posterior al ataque, mostrando a los candidatos separados e intercambiando insultos.

Datena utilizó una silla destinada a otro candidato para golpear a Marçal, quien fue trasladado a un hospital con dificultades respiratorias y posibles fracturas torácicas. El equipo de campaña de Marçal comparó el ataque con incidentes violentos sufridos por figuras políticas como el ex presidente Jair Bolsonaro y el actual candidato presidencial estadounidense Donald Trump.

El debate fue suspendido, y Datena fue expulsado del programa, mientras que Marçal abandonó voluntariamente el set. Los organizadores decidieron continuar el evento con los cuatro candidatos restantes, quienes condenaron unánimemente la violencia.

Marçal, conocido por su estilo provocador y su discurso de extrema derecha, se ha comparado con el político argentino Javier Milei por su retórica bélica y antiizquierdista.

Datena admitió haber perdido los nervios y se justificó diciendo que reaccionó ante acusaciones falsas que afectaban a su familia. A pesar del incidente, Datena ha afirmado su intención de continuar en la carrera electoral y desmintió rumores sobre una posible renuncia.



