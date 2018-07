La noche del domingo se registró un tiroteo en Toronto, Canadá , el hecho dejó dos personas muertas y trece heridas, según informó la agencia AFP . De acuerdo a lo trascendido el atacante murió en la balacera.

Durante un intercambio de disparo con las autoridades, falleció el sujeto que abrió fuego y sembró el caos en el barrio griego de la ciudad canadiense. Según el testimonio de los testigos, el enfrentamiento desencadenó al menos 20 tiros.

"A las 22H00 (hora local) del 22 de julio de 2018, un hombre que caminaba solo por la Avenida Danforth efectuó varios disparos a grupos de gente. Varias personas fueron alcanzadas. Dos civiles fueron heridos fatalmente", informó inicialmente la Unidad de Investigaciones Especiales de Ontario.

Más tarde, Mark Saunders, portavoz de la Policía, en conferencia de prensa, dio a conocer que una de las personas que perdió la vida fue una mujer joven, mientras que la otra herida de gravedad es una niña, quien se encuentra en "estado crítico".

Por otro lado, el atacante, que hasta el momento no ha podido ser identificado, fue hallado muerto en un callejón cercano de la zona. No obstante, las autoridades no han precisado si fue abatido o se suicidó.

"Hubo muchos disparos, luego una pausa, luego más tiros y de nuevo una pausa. Debe haber habido unos 20 o 30 disparos y nos echamos a correr", declaró un testigo, John Tulloch, citado por el diario Globe and Mail.

Un testigo, Andreas Mantzios, declaró al Global News que el atacante descargó su arma sobre una joven que huía y luego continuó disparándole mientras su cuerpo estaba en el suelo.