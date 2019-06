Una pasajera llamada Tiffani Adams pasó una ingrata experiencia durante un vuelo de Air Canada desde la ciudad de Quebec a Toronto el pasado 9 de junio. Ella se quedó dormida a mitad del viaje de 90 minutos y despertó sola en el avión y completamente a oscuras.

La pasajera, quien calificó la experiencia de "pesadilla" y dijo que desde entonces ha estado sufriendo de ansiedad y terrores nocturnos, había sido de alguna forma olvidada o abandonada dentro del avión. Hecho que ha desatado que Air Canada realice una revisión exhaustiva de sus operaciones.

Según la historia, relatada por una amiga de Tiffani Adams en la cuenta de Facebook de la aerolínea, ella se había quedado dormida a mitad del vuelo y se despertó todavía con el cinturón de seguridad puesto y en su asiento, alrededor de la medianoche, horas después de que el avión aterrizara en el aeropuerto de Pearson.

Tiffany narra que estaba en "completa oscuridad" y "con mucho frío". "¡¡Creo que estoy teniendo un mal sueño [porque] no me gusta cómo está sucediendo esto!!" escribió en Facebook.

LOGRÓ ESCAPAR



En plena oscuridad, ella atinó a usar su celular para llamar a su amiga, quien creyó que le estaba jugando una broma. Luego de alumbrar con su celular durante unos segundos, este se apagó por la descarga de batería, entonces entró en pánico, informa CBS.

No podía cargar su teléfono o usar la radio del avión para pedir ayuda porque no había energía en el avión. Entonces, encontró una linterna en la cabina y trató de enviar señales de socorro por las ventanas.

Después de lograr desbloquear una puerta, dice que buscó una cuerda para intentar bajar en "una caída de 40-50 pies" (12 a 15 metros). Felizmente, una persona que manejaba un carrito de equipaje notó que sus piernas "colgaban" del avión y la ayudó a saltar con seguridad.

Canadá: Mujer se queda dormida durante su vuelo y despierta a oscuras dentro del avión vacío. (Getty) Canadá: Mujer se queda dormida durante su vuelo y despierta a oscuras dentro del avión vacío. (Getty)

SE DISCULPARON



Adams dice que los representantes de Air Canada le ofrecieron "una limusina y un hotel", se disculparon con ella además de informarles que se abriría una investigación al respecto.

"No he dormido mucho, tengo terrores nocturnos recurrentes y me despierto ansiosa temiendo que esté sola nuevamente, encerrada en un lugar oscuro", escribió Tiffany.

Por su parte, Air Canada respondió a la publicación de Facebook y reveló que se encuentran sorprendidos por lo sucedido y que le están haciendo un seguimiento a la pasajera, que no han perdido el contacto y que por el momento no tienen más detalles sobre qué fue lo que pasó.