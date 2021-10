La noche del 3 de octubre no fue para nada común en la vida de Ruth Hamilton, pues despertó sobresaltada mientras su perro ladraba tras un ruido, similar a una explosión. Al encender la luz vio algo sorprendente y aterrador.

En realidad vio dos cosas llamativas. Primero, un agujero en el techo y segundo, en su almohada un objeto extraño. En medio de su desconcierto, llamó a urgencias de su localidad, en la provincia canadiense de Columbia Británica.

“¡Dios mío, hay una roca en mi cama!” exclamó la mujer de 66 años en la llamada. Poco después se enteraría que la roca no era de este mundo, al menos no de este planeta: era un meteorito del tamaño de un puño que por suerte, no la lastimó.

“Estás dormida en tu cama y de repente te puede matar un meteorito”, ha dicho Hamilton a la televisora canadiense CBC.

La localidad de Golden, una tranquila ciudad de casi 4 mil habitantes está en boca de medio mundo tras el insólito hecho: el meteorito que interrumpió el sueño de una vecina.

Según medios locales, alrededor de las 11:30 pm, varios habitantes de la localidad que se encontraban despiertos aún vieron una bola de fuego cruzar por el cielo de su apacible ciudad.

Nadie se imaginó que terminaría en la cama de la señora Hamilton.

El meteorito dejó un agujero en el techo. (Foto: Captura Facebook/CBC News)

“Es que parece surrealista”, dijo Hamilton en una entrevista para el New York Times. “Luego entro y miro en la habitación y, sí, todavía hay un agujero en el techo. Síp, eso pasó”.

Según le explicó el profesor de la Universidad de Western Ontario, Peter Brown, la roca era era en realidad “un meteorito procedente de un asteroide”. Además, según Brown, la probabilidad de que un meteorito entre a la casa de alguien y golpee su cama es de una entre 100 000 millones.

“Mis nietas pueden decir que a su abuela casi la mata un meteorito en su propia cama”, relata Hamilton.

Los meteoroides que se dirigen a la tierra muchas veces, sin embargo, de no ser de gran tamaño, la atmósfera los pulveriza. Sin embargo, los que son lo suficientemente grandes aterrizan y se convierten en meteoritos.

