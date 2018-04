Las autoridades hallaron un nuevo indicio sobre la posible causa del atropello masivo en Toronto, Canadá , el último lunes, que dejó 10 muertos y 14 heridos, cinco de gravedad.

La Policía está investigando un mensaje misógino supuestamente colgado por Alek Minassian, de 25 años de edad, en su página de Facebook poco antes del inicio del ataque. Un texto en el que hacía referencia a un foro misógino en Internet. Precisamente, la mayoría de las víctimas son mujeres. Minassian fue arrestado pocos minutos después de cometer la masacre.

“¡La rebelión de incel ya ha comenzado! ¡Derrocaremos a todos los Chads y Stacys!”, escribió Minassian en la red social, confirmó la Policía.

En este mensaje el sospechoso hace referencia a “incel”, un término usado en Internet para referirse al celibato involuntario. Justamente, en noviembre último se cerró un foro de incel con unos 40 mil miembros porque albergaba contenido de fuerte carácter misógino, en el que se insultaba a las mujeres y se hacía apología de la violencia machista. Por su parte, “chad” y “stacy” se utilizan para nombrar de forma despectiva a hombres y mujeres que tienen vidas sexuales activas.

EL CASO RODGER



Minassian también escribió: “¡Saluden todos al supremo caballero Elliot Rodger!”. En mayo de 2014, Rodger cometió una masacre en Santa Bárbara. Mató a seis personas. Antes había subido a YouTube un video donde explicaba los motivos de su ataque: las ganas de castigar a las mujeres por rechazarlo.

TENGA EN CUENTA



- Nikki Feinstein, un ex compañero de Minassian, declaró a The Globe and Mail que el agresor “tenía miedo de las mujeres”.



- Josh Kirstein, amigo del atacante, manifestó a The New York Times que Minassian sentía temor de que alguna mujer le hiciera daño.