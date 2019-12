La cantante cubano-estadounidense, Camila Cabello, se disculpó por las actitudes y palabras que vertió en el pasado cuando tenía 16 años, y que recientemente se expusieron en Twitter.

En la red social se creó un hilo, en el cual una usuaria compartió las publicaciones de la cuenta de Tumblr que usaba la cantante nacida en Cuba.

Las imágenes que la exintegrante de ‘Fifth Harmony’ publicaba en dicha aplicación, muestra un estereotipo de la comunidad afroamericana, incluso hizo un video en el cual se muestra hablando con un acento asiático exagerado.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante de 22 años expresó su arrepentimiento y se disculpó por esas expresiones.

“Cuando era joven usé lenguaje del que me avergüenzo y del que me arrepentiré haber usado para siempre. Era ignorante y no estaba educada, pero cuando aprendí de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de ese horrible e hiriente lenguaje, me avergoncé de haberlo usado”, se lee al comienzo de su publicación.

“Me disculpé entonces, y me disculpo ahora. Nunca lastimaría intencionalmente a nadie y lamento desde el fondo de mi corazón. Por mucho que quisiera, no puedo retroceder en el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero una vez que sabes mejor, haces lo mejor y eso es todo lo que puedo hacer”, agregó.

En esa misma línea, aseguro que ahora es una adulta y es más consciente de sus acciones.

“Tengo 22 años, soy una adulta y he crecido, aprendido, y soy consciente de la historia y el dolor que conlleva de una manera que antes no entendí. Esos errores no representan a la persona que soy ni a la persona que era. Siempre he defendido el amor y la inclusión, y mi corazón nunca, ni siquiera entonces, ha tenido una pizca de odio o división”, aseguró.

“La verdad es que fui vergonzosamente ignorante e inconsciente. Hoy utilizo mi plataforma para hablar sobre la injusticia y la desigualdad y continuaré haciéndolo. No puedo decir lo suficiente lo triste y avergonzado que me siento, y me disculpo desde el fondo de mi corazón”, reiteró.

En el pasado, Camila Cabello, de 15 años en ese entonces, también se vio envuelta en un escándalo y fue acusada de racismo porque presuntamente se refirió de su compañera Normani, de manera despectiva cuando ambas pertenecían al grupo al grupo ‘Fifth Harmony’.