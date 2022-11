El video de una madre de familia ingresando a un aula en un colegio de Río Negro (Argentina) reclamando por el bullying que sufre su hijo se hizo viral en las últimas horas.

En las imágenes se aprecia que la mujer ingresa al salón intempestivamente, cansada de los supuestos maltratos a su hijo comienza a llamarles la atención a los alumnos y luego le pregunta a su hijo quién lo maltrata. El menor señala a uno de sus compañeros y la madre camina hacia él y lo golpea.

Los demás compañeros se escandalizan y separan a la madre del alumno que está siendo agredido.

Luego que el video y el caso se conocieran, la madre se disculpó con el alumno agredido, con la familia de este y explicó su “motivación”.

“Voy a pedir disculpas como corresponde al alumno y a la familia del muchacho. La situación me desbordó emocionalmente, no justifico mi accionar. Es una situación que se podría haber evitado hace mucho tiempo, esto no es nuevo”, expresó la madre identificada como Romina, según publica el medio A24.

Ella explica que ya había alertado sobre esta situación el equipo directivo del colegio, pero nunca obtuvo una respuesta.

Sucedió en General Roca, Río Negro. Madre ingreso al aula de un colegio, donde agredió a uno de sus compañeros, quien le habría hecho bullying. En el momento del hecho tuvieron que separarlos los propios alumnos. La mujer comentó: "Ya estoy podrida, vine 10 millones de veces" pic.twitter.com/tyNqm1qcOW — bairesnews (@BairesNewsOK) November 2, 2022

Pese a las disculpas públicas, la madre fue denunciada por el Ministerio de Educación de esa provincia.

“Autoridades de Educación en el Alto Valle presentaron una denuncia contra la persona que ingresó al establecimiento y agredió física y verbalmente al menor y –según algunos testimonios- a docentes”, informó el Ministerio, según La Voz.

La investigación también revisará cómo hizo Romina para ingresar al aula. Además, revisarán la “posible inacción por parte del establecimiento educativo para abordar y frenar la situación de acoso escolar que fue denunciada por la madre”.

