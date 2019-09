Andrea Emilova, joven búlgara de 22 años, ha conmocionado a las redes sociales por el aspecto de sus labios gruesos, tamaño que logró obtener luego de quince operaciones. En conversación con Daily Star, la influencer señaló que decidió triplicar el grosor de su boca porque quería verse más bonita.

“Ahora me gustan mis labios, más que antes, porque me veo más bonita así y en Bulgaria ésta es la última moda”, explicó Emilova, quien estudia Filología alemana en la Universidad de Sofía St.Kliment Ohridski.

Emilova asegura que está feliz con su nuevo aspecto, ya que siempre deseó tener unos labios carnosos.

Asimismo, indicó que, desde que engrosó sus labios, sus seguidores en redes sociales se multiplicaron.

Pese a que recibe críticas, la joven prefiere quedarse con los elogios. “No me importa, porque lo importante es lo que me gusta a mí. La opinión de otras personas es irrelevante”. Y dice que “la mayoría de los comentarios negativos los escriben mujeres”, precisó.

NO ES ADICTA

A pesar que ha gastado más de 170 mil dólares en tratamientos estéticos, Andrea Emilova niega ser adicta a estas cirugías.

“Soy de mente abierta y creo que la gente debería ser libre de elegir. No hay límites para mí (...) Me alegro de que el universo me haya dado la oportunidad de que muchas personas me vean y sepan que existo, y quiero decirle a la gente: sé feliz y haz lo que quieras, no dejes que otros restrinjan tu elección”, aseveró.