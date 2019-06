¡Brutal! Se vengó de su novio arrancándole la lengua tras pedirle el último beso

Una mujer española arrancó la lengua a su pareja tras pedirle el último beso. El cruel episodio marcó el fin de la relación tóxica entre la atacante, de 24 años , y el hombre, de 40 años. Ocurrió en Barcelona, España.

Adaia López Esteve no soportó que su pareja, quien ha preferido no identificarse, diera por terminada su unión sentimental. Por ello, tras una discusión donde la víctima puso fin a su amorío, ella volvió a la casa de él pidiendo una última oportunidad. Pero su novio le dijo que no, que era definitivo. Entonces, ella le dijo que le diera el último beso.

El sujeto accedió y, de inmediato, la joven lo mordió tan violentamente que le arrancó la lengua. Esta quedó en la boca de la mujer, quien luego la escupió y se marchó del lugar sin importarle que su ex se desangrara.

Vea también Países europeos sopesan sanciones contra Nicolás Maduro

Vecinos del hombre escucharon los gritos de dolor y al verlo ensangrentando, llamaron a la ambulancia y fue trasladado al hospital.

La mujer fue capturada días después y fue puesta en libertad con cargo. Sin embargo, ahora deberá enfrentar un juicio. Según ella, fue víctima de violación mientras estuvo de pareja con el hombre.

“He sufrido malos tratos por un hombre de casi 20 años más que yo. Me violaba y yo ya no quería estar con él, me amenazaba e incluso drogaba. Tengo 24 el 40 y algo, era mi profesor. Me amenazaba para que estuviera con él y sabía que lo que más valoraba era la libertad y me decía que si no estaba con él me encerraba como hizo mi madre”, indicó a El Español.

Vea también La pareja que cruzó el Atlántico en vela con pasajeros que hacían "barcostop"

El vínculo se inició a través de una página web de citas y desde un inicio, se gustaron y se enamoraron.

Pero los constantes ataques de ira y violencia de la mujer hacían que el hombre se alejara de ella hasta el sangriento fin de la relación.

TE PUEDE INTERESAR: