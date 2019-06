Brutal ataque: Barristas ebrios agredieron a mujer y la dejaron inconsciente en Colombia

Barristas del club de fútbol Millonarios apuñalaron a una mujer, quien quedó gravemente herida en Santa Marta, Colombia.



La víctima fue identificada como Maryuris Correa, una estudiante de Gestión Naviera y Aeroportuaria.



El brutal ataque ocurrió cuando la mujer, junto a otros amigos, ingresaron a un lugar en donde los agresores libaban licor. Al verlos, los atacantes empezaron a gritarles, tirarles piedras y corretearlos. Los amigos de Maryuri Correa lograron escapar, pero ella cayó y empezó el ensañamiento.

Vea también Sacos de boxeo anti estrés son la sensación en las calles de Nueva York | VIDEO

“Estaban tomados y hasta cierto punto nosotros nos defendimos, pero yo me caigo, me golpean, me dan una puñalada en la pierna y otras 6 en la cabeza. Tengo una costilla fracturada y muchos golpes. La cara, por la patada, la tengo muy inflamada”, señaló Correa.



La agredida quedó inconsciente tras el primer golpe y solo tiene recuerdos de cuando despertó en el hospital.

Vea también Bares sin alcohol, la nueva moda entre los millennials en Estados Unidos y Reino Unido

Se desconoce la identidad de los delincuentes, pero la Alcaldía de Santa Marta ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para el que brinda información que permita la captura de los malhechores.

TE PUEDE INTERESAR: