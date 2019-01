Parlamento británico rechaza acuerdo de Brexit por gran mayoría

La Cámara de los Comunes rechazó el martes por una aplastante mayoría el acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra británica Theresa May con la Unión Europea.

El acuerdo fue rechazado con los votos en contra de 432 diputados, frente a 202 a favor, pese a las advertencias de May sobre la "incertidumbre" que provocaría esta decisión.

Tras perder la votación, la primera ministra tendrá tres días parlamentarios hábiles - hasta el lunes 21 de enero- para dar a conocer un plan alternativo a su pacto del Brexit o salida del Reino Unido de la UE.

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MAY

Tras conocerse los resultados, el líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura contra el ejecutivo de Theresa May.

"Acabo de presentar una moción de censura contra este gobierno (...) para que la cámara pueda dar su veredicto sobre su incompetencia", anunció Corbyn ante los diputados que acababan de votar contra el controvertido acuerdo negociado por May con Bruselas.

Por su parte, Theresa May dijo que buscará dialogar con el resto de formaciones en busca de alternativas a su acuerdo del "brexit" con la Unión Europea (UE) si supera mañana la moción de censura.

"Está claro que la Cámara (de los Comunes) no apoya este acuerdo, pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda", señaló May tras conocerse el resultado de la votación.