Días antes de la votación que ahora tiene al mundo paralizado (léase, Brexit) el comediante inglés —radicado en Estados Unidos— John Oliver, preparó un reporte de más de quince minutos explicando por qué sería una mala idea que el Reino Unido haga lo que hizo (dejar la Unión Europea).

Desde decir que 'Brexit' sonaba a una horrible barra de granola que se compra en el aeropuerto, hasta comparar a la UE con Gerard Depardieu, Oliver remarcó que no importa qué tan burocrática, complicada e irritante pueda ser esta organización, los británicos estarían "demente" si la dejan:

Lamentablemente, el mensaje —claro, conciso y bastante gracioso— no fue transmitido en el Reino Unido hasta el martes en la noche, luego que las encuestas cerraran, dos días antes de la votación.

Esto significa, como resalta el portal Vox, que los votantes británicos podrían no haber visto sus argumentos hasta que ya sea demasiado tarde.

Esto ocurre porque el programa de Oliver (Last Week Tonight, transmitido por HBO) suele salir al aire en el Reino Unido los lunes en la noche, pero debido a las normas de neutralidad (similares a las nuestras en época electoral) esto se pospuso.

No obstante, al ser la pieza central de su programa, el reporte sobre Brexit también se encuentra colgado en YouTube y Facebook (donde las leyes no llegan). Sin embargo, considerando los resultados, parece que Oliver —y todos los que apoyaban la permanencia en la EU, como el propio primer ministro británico— no fue suficiente.

