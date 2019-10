La Unión Europea (UE) y el Reino Unido lograron este jueves un acuerdo para la salida de ese país del club comunitario tras maratonianas negociaciones.

A continuación, repase una exhaustiva cronología del Brexit:

► En enero de 2013, el entonces primer ministro británico, David Cameron, anuncia su intención de convocar, antes de 2018, un referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la Unión Europea si su partido, el Conservador, ganaba las elecciones en mayo de 2015. Hubo victoria de los “tories” por mayoría absoluta en esos comicios y se convocó el plebiscito, que tuvo lugar el 23 de junio de 2016.

► La postura oficial del gobierno de Cameron ante el referéndum es defender la continuidad en “una Europa reformada”. Pero el 51,9 % de los votantes es partidario de abandonar la Unión Europea, frente a un 48,1 % que se pronuncia a favor de permanecer. Cameron dimite y lo sustituye la también conservadora Theresa May a partir de julio de 2016 con la difícil tarea por delante de ejecutar el Brexit.

► El 29 marzo de 2017 el Gobierno británico activa el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones con Bruselas para la salida de la Unión Europea. En junio comienza la primera ronda para fijar el calendario, que tendrá que terminar antes de marzo de 2019, cuando se cumple el plazo de dos años previsto en los tratados europeos para la salida de un Estado miembro.

► En noviembre de 2017 May fija la salida de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019 y avisa de que el proceso no tiene marcha atrás. Un mes más tarde llega un histórico acuerdo: el Gobierno británico se compromete a pagar la factura del Brexit (45.000 millones de euros), garantizar los derechos de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y a que no haya una frontera estricta con Irlanda.

(Fuente: AFP)

► En marzo de 2018 la Unión Europea y el Reino Unido alcanzan un acuerdo sobre el periodo de transición, que se prolongará desde el 30 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Durante ese tiempo Londres no podrá participar en la toma de decisiones en la Unión Europea, pues ya no será un Estado miembro, pero mantendrá el acceso al mercado único y la unión aduanera.

► Tras casi un año y medio de negociaciones, se publica el acuerdo del Brexit el 14 de noviembre de 2018, respaldado colectivamente por el gabinete del gobierno de May. Incluye permitir a Londres permanecer en la unión aduanera de la Unión Europea, de forma que Irlanda del Norte quedaría en el mismo territorio que el resto del Reino Unido.

Unos días después, en una cumbre extraordinaria, los Veintisiete dan su visto bueno al acuerdo de retirada y a la declaración política sobre las futuras relaciones entre ambos territorios.

Cronología de las negociaciones del Brexit desde que Boris Johnson presentó un nuevo plan de salida el 2 de octubre. (AFP)

► El 2019 empieza con la primera derrota del acuerdo, por 432 votos en contra y 202 a favor, en el Parlamento británico. El 12 de marzo hay un segundo rechazo que obliga a May a pedir una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio. La tercera negativa parlamentaria al acuerdo llega el 29 de marzo y unos días después Bruselas y Londres pactan un nuevo aplazamiento, esta vez hasta el 31 de octubre.

► Presionada por su propio partido, May presenta su dimisión el 27 de mayo de 2019 y comienza un proceso interno para elegir a su sustituto del que sale vencedor Boris Johnson.

Nada más asumir el cargo de primer ministro, el exalcalde de Londres endurece su posición y dice que su país saldrá de la Unión Europea, con o sin acuerdo, el 31 de octubre. También se compromete a suprimir la polémica salvaguardia diseñada para evitar que tras el Brexit se restablezca una frontera física entre las dos Irlandas.

► En septiembre Johnson sufre dos importantes derrotas. Por un lado, la Eurocámara anuncia que rechazará un acuerdo de Brexit sin salvaguardia para Irlanda. Por otro, en un fallo histórico el Supremo británico declara “ilegal” el cierre del Parlamento ordenado por el primer ministro.

► El 2 de octubre Johnson propone un acuerdo del Brexit sin controles en Irlanda del Norte. A partir de entonces se aceleran las negociaciones que han culminado este 17 de octubre con el anuncio de que hay, por fin, un acuerdo para que el Reino Unido deje de forma ordenada la Unión Europea.

Fuente: EFE