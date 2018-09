El ultraderechista Jair Bolsonaro , candidato a la Presidencia de Brasil, quien se encuentra hospitalizado desde el pasado jueves tras ser apuñalado durante un acto de campaña, reforzó su favoritismo de cara a las elecciones del próximo octubre, según un nuevo sondeo.

La encuesta, elaborada por el Instituto Ibope, atribuye al aspirante por el Partido Social Liberal (PSL) un 26% de las intenciones de voto, lo que supone una subida de cuatro puntos frente al 22% que obtenía en el anterior sondeo del pasado 5 de septiembre, un día antes de sufrir el ataque en su contra.

De esta forma, la tendencia alcista a favor de Jair Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar en Brasil (1964-1985) y con un largo historial de declaraciones machistas, racistas y homofóbicas, se mantiene, pues en agosto lideraba igualmente, pero con el 20% de las simpatías.

Ese favoritismo del 26% es mayor que el que le otorgó otra encuesta elaborada por la firma Datafolha y divulgada en la víspera, en la que reflejó una subida de apenas dos puntos, del 22% al 24%.

Asimismo, el rechazo que genera entre los electores también cae del 44% de hace una semana al 41% de ahora, pero se mantiene como el candidato menos deseado entre todos los aspirantes a la Presidencia de Brasil, según Ibope.

Sin previsión de alta hospitalaria, Jair Bolsonaro se recupera en un hospital de Sao Paulo de graves lesiones en el intestino grueso y delgado tras ser apuñalado por una persona durante un acto de campaña en el municipio de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.

Por detrás de Jair Bolsonaro se encuentran el laborista Ciro Gomes, quien baja un punto hasta el 11%, y la ecologista Marina Silva con un 9% de los apoyos, tres puntos menos que la semana pasada, mientras que el socialdemócrata Geraldo Alckmin se mantiene también con un 9%.

El ex ministro y ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, confirmado como candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores (PT) tras el veto al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso y condenado por corrupción, sube del 6% de la semana pasada al 8%.

Más lejos aparecen el senador Alvaro Dias, de Podemos; el ex ministro de Hacienda Henrique Meirelles; y el banquero Joao Amoedo, de Novo, todos ellos con un 3%.

Un 19% de los encuestados respondió que votará blanco o nulo y otro 7% dijo no saber o no respondió sobre su candidato preferido para los comicios, que se presentan como los más inciertos de las últimas décadas en el gigante suramericano.

En una eventual segunda vuelta, Jair Bolsonaro solo ganaría a Haddad (40% - 36%), empataría con Marina Silva (ambos con un 38%) y perdería contra Ciro Gomes (37% - 40%) y Geraldo Alckmin (37% - 38%).

Para la elaboración de la encuesta, Ibope entrevistó a 2.002 personas entre el 8 y el 10 de septiembre y los resultados tienen un margen de error de dos puntos.



Fuente: EFE