Nuevo canciller de Brasil dice que su país abandonará el globalismo

Ernesto Araújo, nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil , afirmó que uno de sus objetivos será sumar a su país a "la lucha para revertir el 'globalismo'", que buscar poner intereses internacionales por encima de los nacionales.

"En Naciones Unidas, Brasil ya no servirá a los intereses de organizaciones no gubernamentales internacionales", afirmó, en un discurso después de su toma de juramento.



Además, el canciller apuntó que Brasil no permitirá que "el globalismo mate su alma en nombre de la competitividad" y que eso será evitado "con la palabra", que es "todo lo que necesitamos".

Las ideas de la nueva autoridad sobre relaciones internacionales representan un abrupto quiebre con las posturas tradicionalmente conciliatorias de Brasil.

Ernesto Araújo dijo que es momento de que los brasileños se concentren en el patriotismo y que se preocupen menos por el orden global.

Por otro lado, en lo comercial, propuso una firme promoción de las exportaciones brasileñas y sobre todo de las del sector agropecuario, y sugirió que sean planificados nuevos métodos de negociación de acuerdos.

"En algunos casos negociamos acuerdos con modelos de los años 90 y desde los años 90", declaró en una aparente alusión a las largas discusiones para un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se discute desde hace casi dos décadas.

En ese marco, también sostuvo que Brasil ha negociado siempre desde una posición de "debilidad", pero que ahora lo hará "desde una posición de fuerza", en su calidad de "gran productor de alimentos", entre otros factores.

"Hay quien cree que Brasil no tiene poder para nada. Y somos un país universalista, pero eso no significa no tener opiniones ni tampoco querer agradar a todos, porque Brasil no existe solamente para agradar. Quiere ser escuchado y tiene mucho que decir", sentenció.

Fuente: EFE / Reuters