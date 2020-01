“Yo lo provoqué”, fue lo que dijo una mujer brasileña —con evidente inestabilidad emocional— luego de haber sufrido un intento se asesinato por parte de su expareja. Como si no hubiera pasado nada, durante el juicio la mujer le pidió permiso al juez para acercarse al sujeto a quien abrazo y besó.

Lisandro Rafael Posselt (28) fue condenado a siete años de prisión tras haber lazando disparos con la intención de matar a su entonces pareja Micheli Schlosser (25) hasta en siete ocasiones.

Todo habría iniciado cuando ambos se encontraban en una heladería, en eso Posselt recibe un mensaje de una mujer lo cual desató una discusión en la que la mujer lo amenazó con acusarlo de violación.

Es en ese momento el sujeto saca un arma y apunta contra la mujer, los amigos de ella pudieron advertirle a tiempo y empujarla para que entre a un auto.

De los 7 disparos que hizo Rafael Posselt contra el vehículo, 5 impactaron en la mujer. Afortunadamente ninguna bala involucró un herida mortal.

“Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No puedo quejarme, él no es una mala persona”, aseguró la mujer durante una entrevista con Gazeta do Sul.

“Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error”, agregó la víctima que necesita con urgencia ayuda psicológica.

El juez Goulart Borges, se mostró sorprendido por la actitud de la mujer por mostrar afecto hacia su agresor. “Me sorprende que tenga ese deseo de mantener una relación con el sujeto que le disparó cinco veces, especialmente si se tiene en cuenta que no tuvieron contacto desde el arresto, pese a que ella pidió tenerlo”.

¿AMOR ENFERMO?

El ‘Centro de Psicoterapia Ser Familia’ se pronunció acerca de este caso que ha sorprendido a más de uno por lo insólito que suena el querer mantener una relación con la persona que pudo haberte matado.

“El principal problema en la violencia y matanza de parejas es que las mismas víctimas tienden a aceptar y normalizar la violencia con tal de evitar la soledad y mantener dependencias tóxicas”, señala el centro de ayuda web.