Partido de Lula espera que prisión de Temer no esté basada en especulaciones

Sao Paulo. El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) indicó este jueves que espera que la prisión del ex mandatario Michel Temer no esté basada en "especulaciones" y "delaciones sin pruebas", como sí ocurrió, a su juicio, con su máximo líder, el ex presidente Lula da Silva.

La formación progresista también aprovechó en un comunicado para criticar el mandato de Temer, quien asumió la presidencia de Brasil a mediados de 2016 tras la destitución de Dilma Rousseff, otra de las dirigentes de la sigla.

"Temer asumió la Presidencia en un golpe deplorable. Su agenda en el Gobierno llevó a un aumento de la desigualdad y de la miseria", dijo la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en la nota.

Temer, que gobernó Brasil entre 2016 y 2018, fue preso en Sao Paulo por orden del juez de primera instancia Marcelo Bretas, encargado en Río de Janeiro de los desdoblamientos de la Operación Lava Jato, que investiga desde hace cinco años los millonarios desvíos en el seno de la estatal Petrobras.

Uno de sus ministros más próximos durante su gobierno, Wellington Moreira Franco, también fue arrestado en la misma operación.

En este sentido, el PT espera que las prisiones de ambos "hayan sido decretadas con base en hechos consistentes", "respetando el proceso legal, y no apenas por especulaciones y delaciones sin pruebas, como ocurrió en el proceso contra Lula y en acciones contra dirigentes" del partido.

Lula cumple desde abril de 2018 una condena de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, en una sede policial de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil. Además fue condenado en una segunda ocasión a casi 13 años más de cárcel por los mismos cargos, pero en otro proceso diferente.

La sigla señaló que "solamente dentro de la ley se podrá hacer verdadera Justicia y castigar a quien cometió crímenes contra la población".

"En caso contrario, estaremos ante uno de los espectáculos pirotécnicos que la (Operación) Lava Jato practica sistemáticamente, con objetivos políticos y selectivos", añadió.

Temer, que acumula una decena de investigaciones en su contra por diversos asuntos relacionados con la corrupción, siempre negó tales acusaciones y se dijo víctima, al igual que Lula, de una persecución por parte de las autoridades.

Su detención es fruto de sospechas que apuntan que empresas implicadas en la Lava Jato pagaron sobornos a dirigentes de su partido, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), para hacerse con contratos de la estatal Eletronuclear.

Fuente: EFE