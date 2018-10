Río de Janeiro. Luiz Inácio Lula da Silva , ex presidente de Brasil , le pidió al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, que ya no lo visite en prisión hasta que termine la segunda vuelta de las elecciones.

La presidente del PT, Gleisi Hoffmann, informó a los periodistas de la radical decisión del ex mandatario. "[Lula] me dio un recado: manda a Haddad a hacer campaña, no precisa venir más aquí".

Imposibilitado de competir él mismo en la elección presidencial por su situación judicial, Lula designó a Haddad para sustituirlo el pasado 11 de septiembre. Desde entonces, el nuevo candidato lo visitó semanalmente, cada lunes, para coordinar sus acciones de campaña.

"Tenemos que aprovechar las próximas semanas, los próximos dos lunes para hacer campaña, para conversar con la gente, que es lo que va a hacerle ganar esta elección", afirmó Lula, según Hoffmann.

Para hacerse conocido fuera de Sao Paulo, donde fue alcalde entre 2012 y 2016, Fernando Haddad asoció su nombre al de Lula y sus gobiernos (2003-2010), a tal punto que sus piezas publicitarias decían explícitamente: "Lula es Haddad, Haddad es Lula".

Fernando Haddad, candidato presidencial en Brasil. | Foto: EFE

A menos de tres semanas de enfrentarse en la segunda vuelta con el potente rival de ultraderecha Jair Bolsonaro (46%), todo apunta a que Haddad (29%) emprenderá ahora el camino contrario y tomará distancia de Lula para aspirar a conquistar un electorado de centro.

Millones de brasileños identifican al expresidente con los escándalos de corrupción que durante años desviaron miles de millones de dólares de empresas estatales.

El duelo entre el excapitán del Ejército Jair Bolsonaro con el 46% de los votos en la primera vuelta y Fernando Haddad con el 29% será el próximo 28 de octubre.

Fuente: AFP