Juez ordena liberar al ex presidente de Brasil Michel Temer El magistrado Antonio Ivan Athié, del Tribunal Regional Federal TRF2, explicó en su escrito que pese a los "indicios" que existen contra el ex mandatario, la prisión de forma preventiva no tiene justificación legal.



- / - El presidente Michel Temer fue denunciado en dos ocasiones por la Fiscalía el año pasado por corrupción y formación de organización delictiva. (Getty) - / -