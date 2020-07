“Cuando una madre muere durante el parto, se convierte en un ángel y nos protege”, declaró Diego Rodrigues a la prensa, tras perder a su esposa Larissa Blanco, víctima del coronavirus. Ella tenía 35 meses de embarazo cuando fue transferida en una clínica en Sao Paulo (Brasil), debido a que se infectó del COVID-19. Horas después de dar a luz a gemelos, Larissa falleció.

Los pequeños Guilherme y Gustavo se encuentran estables y dieron negativo a la prueba de descarte del virus, pero permanecen internados en un centro de salud debido a que son prematuros.

“Me alivió verlos bien. Los dos niños me van a necesitar mucho y siempre escucharán historias y sabrán sobre la mamá que tenían. Todo el mundo la amaba”, comentó Rodrigues al medio brasileño G1.

Larissa Blanco dio positivo al COVID-19 el 12 de junio y se quedó hospitalizada en un hospital de Maternidad . Larissa estaba enferma, ingresó en el hospital de maternidad en el municipio de Lençóis Paulista. El 27 del mismo mes tuvo que ser trasladada a una clínica del municipio de Botucatu, ubicada en el estado de Sao Paulo. Después del parto, tuvo complicaciones y no pudo resistir.

“Fui a la sala de operaciones y ya estaba naciendo el primer bebé. Ella miró esa cara maravillosa y me emocioné, era su sueño“, recuerda su esposo.

Rodrigues relató que su segundo hijo nació después de una leve complicación. Aparentemente todo había salido bien, así que se despidió de su esposa para acompañar a los niños. Sin embargo, horas después, los médicos le informaron a Diego que su esposa había tenido una hemorragia y necesitaba una transfusión de sangre.

“Tenía una hemorragia y no pudo contenerla. Luego tuvo un paro cardíaco y tuvo que recibir una transfusión de sangre. Alrededor de las 6 de la mañana, me dijeron que no podía soportarlo y había fallecido. El médico dijo que debido al Covid-19 su cuerpo no conseguía cicatrizar“, explicó el padre de los gemelos.

VIDEO QUE TE PUEDE INTERESAR

Mascarillas andinas hechas en Bolivia