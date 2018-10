Brasilia. El candidato Jair Bolsonaro, quien ha manifestado en varias oportunidades una fuerte oposición al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negó que fuera a declararle la guerra o que vaya a salirse del Acuerdo de París, si gana las elecciones presidenciales en Brasil.

"Nadie quiere hacer guerra con nadie", indicó Jair Bolsonaro en declaraciones a los medios de comunicación.

El ultraderechista dijo que la situación de Venezuela es algo que "no podía haberse dejado llegar hasta donde llegó" y criticó a los ex mandatarios Lula da Silva y Dilma Rousseff, quienes favorecieron al gobierno de Maduro y no tomaron ninguna medida para buscar cambiar el régimen.

El tema de los inmigrantes venezolanos que llegan a Brasil huyendo de la crisis económica, política y social de su país, también fue abordado por el aspirante del Partido Social Liberal (PSL).

Aunque Bolsonaro aseguró a la prensa que el estado de Roraima, por donde ingresan diariamente unos 700 venezolanos, no tiene la capacidad para recibir y atender esa cantidad de refugiados, negó que fuera a cerrar la frontera y dijo que buscaría soluciones para atender a los inmigrantes con las Naciones Unidas.

"Tenemos que buscar maneras, quizás junto a la ONU, de hacer allí campos de refugiados, para buscar solución al caso. Roraima no soporta la cantidad de venezolanos que han entrado allí, pero el gobierno no puede dar la espalda a Venezuela", señaló.

Bolsonaro, quien es capitán de la reserva del Ejército y defensor de la dictadura que imperó en Brasil entre 1964 y 1985, también se refirió al Acuerdo de París y dijo que no lo abandonará si se convierte en presidente, pero alertó de que con ese pacto se amenaza la soberanía de Brasil.

En el encuentro con los medios, Bolsonaro también aseguró que de llegar a la Jefatura de Estado va a "tener una buena relación" con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, con quien dijo haber conversado el "otro día".

De acuerdo con la encuesta elaborada por la firma Datafolha, Bolsonaro ganaría los comicios con un 56 % de los votos válidos frente al 44 % que obtendría el socialista Fernando Haddad, sucesor del encarcelado ex presidente Lula da Silva.

Fuente: EFE