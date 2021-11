Un hombre de 30 años fue encontrado muerto a las orillas de un lago en el estado de Minas Gerais, en Brasil, luego de huir de un enjambre de abejas. Las autoridades de la zona revelaron que el cuerpo tenía signos de haber sido atacado por pirañas.

El último sábado, el sujeto se encontraba pescando con dos amigos en una finca cercana a la localidad de Brasilandia de Minas cuando fueron atacados por los insectos que se encontraban cerca de la zona. Los tres saltaron al agua, pero solo dos de ellos pudieron salir rápidamente.

Al no encontrar a su compañero, avisaron a los bomberos, pero no pudieron encontrar el cuerpo porque no tenían el equipo necesario para la inmersión.

Al día siguiente, un equipo regresó a la finca y encontró a la víctima cerca de la superficie del agua, en posición de “boxeador”, característico del ahogamiento. El hombre vestía un pantalón, camiseta y calcetines azules, sin zapatos, según relató el diario Folha de Sao Paulo.

El bombero que realizó la inmersión cuenta que el cuerpo presentaba varias mordeduras similares a picaduras de pirañas en ambos lados del rostro, en las orejas y en la muñeca derecha.

Los rescatistas se pusieron en contacto con el centro de operaciones para llamar al peritaje, que no compareció porque no había rastros directos del crimen.

Aún no se ha determinado si el hombre murió ahogado o como consecuencia directa del ataque de las pirañas.

