Brasilia. [EFE]. La Fiscalía brasileña solicitó a la Corte Suprema abrir una investigación al ministro de Educación, Milton Ribeiro, por supuesta homofobia tras una polémica declaración en la que asoció la homosexualidad a “familias desestructuradas”.

El pedido para la apertura de la investigación fue enviado el viernes al alto tribunal por el viceprocurador general, Humberto Jacques de Medeiros, pero solo trascendió este sábado.

En una entrevista al diario Estado de Sao Paulo publicada el pasado jueves, Ribeiro adelantó que revisará el programa de estudios de la enseñanza básica e impulsará una serie de cambios en relación a la educación sexual.

En su opinión, esa materia promueve a veces una “erotización de los niños” y es usada para “incentivar discusiones de género”, algo con lo que no está de acuerdo.

“Cuando el menor tenga 17, 18 años, va a tener condición de elegir. Y no es normal. La Biología dice que no es normal la cuestión de género. La opción que uno tiene como adulto de ser homosexual, la respeto, no la comparto”, aseguró el ministro.

Al volver a ser cuestionado sobre el asunto, el ministro sostuvo que el adolescente que “muchas veces” opta “por andar el camino del homosexualismo (sic) tiene un contexto familiar muy cercano”.

“Son familias desajustas, algunas. Falta la atención del padre, falta la atención de la madre. Veo niños de 12, 13 años optando por ser gais” que “nunca estuvieron con una mujer de hecho, con un hombre de hecho”, expresó.

“Son cuestiones de valores y principios”, completó en la entrevista al citado diario.

Los polémicos comentarios de Ribeiro, un pastor presbiteriano que está al frente de la cartera de Educación desde mediados de julio pasado, generaron una ola de críticas por parte de parlamentarios y especialistas del sector.

Tras conocerse la solicitud de la Fiscalía, el ministro afirmó este sábado en un comunicado divulgado en sus redes sociales que sus palabras fueron “malinterpretadas” y “sacadas de contexto”, y se disculpó ante aquellos que se hayan podido “sentir ofendidos”.

“Nunca tuve la intención de discriminar ni alentar ninguna forma de discriminación basada en la orientación sexual”, subrayó.

“Afirmo mi respeto a todo ciudadano brasileño, sea cual sea su orientación sexual, posición política o religiosa”, agregó.