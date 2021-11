Journal of Pediatric Surgery Case Reports, mediante un informe, dio a conocer este inusual caso por primera vez a inicios del año 2021 en el Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) de Fortaleza, capital del estado de Ceará, en Brasil, y esta semana tomó relevancia a nivel mundial. Según las informaciones oficiales, el bebé nació a las 35 semanas de manera prematura, el hecho dejó sorprendidos a los médicos al ver que el bebé nació con una formación externa a la que denominaron “cola humana” de 12 centímetros.

Esta condición se registra por primera vez en Brasil y es una anomalía congénita rara, la cual se entiende como un “apéndice fibroelástico”, que era sostenido por una “cola”, formada por un cordón fibroso, que emergió de la región paraventral lumbosacra izquierda. Por ello y para asegurar la calidad de vida del recién nacido, los médicos tuvieron que realizar una cirugía de extirpación.

A nivel mundial, solo han sido registrados 40 casos similares, siendo el primer registrado en el siglo XIX.

Informe médico del bebé:

Estas fueron las primeras observaciones de Humberto Forte, pediatra residente que participó en el procedimiento al recién nacido., en las cuales detalló en diálogo con el diario O Povo.

“Los apéndices cutáneos lumbosacros y otras lesiones cutáneas son un importante indicio de afectación del sistema nervioso. Después del análisis clínico y los exámenes de imagen, no identificamos ningún componente neurológico. Esto hizo menos compleja la cirugía de remoción. Aún no hay una causa concreta definida. La teoría más aceptada es una alteración en la regresión de la cola embrionaria que todos tenemos durante nuestra fase de desarrollo. Sin embargo, aún no se ha definido la etiología de la alteración”, sostuvo.

Este tipo de casos pueden ser observados por los médicos durante las semanas de gestación. Para poder encontrar una anomalía de esta naturaleza se necesita realizar una ecografía de calidad (USG).

