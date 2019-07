Nueva York. Los organizadores de un desfile para celebrar la heterosexualidad previsto en agosto en Boston recibieron sobres sospechosos por correo y denuncian "amenazas" contra su polémica iniciativa.

"Hallé el lunes en mi buzón un sobre que enseguida me pareció diferente", dijo Samson Racioppi, uno de los tres organizadores de este "Straight Parade" anunciado para el 31 de agosto.

"No tenía remitente, estaba cerrado con cinta adhesiva, y podía sentir una materia granulosa en el interior, eso me alertó enseguida", precisó Racioppi, de 38 años, tesorero de la asociación "Super Happy Fun America", organizadora del desfile.

El presidente y el vicepresidente de la organización recibieron sobres similares.

Si bien las cartas finalmente solo contenían astillas metálicas y "vagas amenazas", admitieron los organizadores en un blog, atribuyen los envíos a "terroristas internos" y aseguran que algunos quieren disuadirlos en vano de organizar el desfile.

Organizadores de un "desfile heterosexual" en Boston denuncian amenazas. (Captura)

El evento, que busca "celebrar la diversidad y la cultura de la comunidad heterosexual", a la cual los organizadores consideran una "mayoría oprimida", suscita numerosas críticas.

Muchos consideran esta iniciativa, que adoptó el lema "It's great to be straight" ("Es genial ser heterosexual"), como un ataque contra la comunidad homosexual.

Racioppi y los otros organizadores, que esperan convocar a unas 2.000 personas, aseguran que rechazan toda discriminación y afirman que todos son bienvenidos en su desfile.

Pero han invitado a un personaje polémico de la extrema derecha estadounidense, Milo Yiannopoulos, que es gay.

La alcaldía demócrata de Boston, considerada como muy "gay-friendly" y que ha tomado distancia de la manifestación, les otorgó el jueves pasado un permiso para organizar el desfile en el corazón de la ciudad, un recorrido de unos 2 km que termina frente a la alcaldía.



Fuente: AFP