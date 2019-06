Boris Johnson arrasa en primera ronda de las primarias para suceder a Theresa May

Londres. El carismático y controvertido Boris Johnson quedó este jueves como incontestable favorito para suceder a Theresa May en las riendas del Partido Conservador, el Gobierno y la negociación del Brexit en una primera votación que eliminó a tres de los diez pretendientes.

Los 313 diputados de la formación conservadora votaron en la primera ronda de una serie destinada a reducir a dos los numerosos candidatos a esta elección interna.

Dos mujeres y ocho hombres aspiraban a remplazar a May, pero tres de ellos obtuvieron menos de los 17 votos necesarios: la ex ministra de Relaciones con el Parlamento Andrea Leadsom, la ex ministra de Trabajo Esther McVey y el ex responsable de disciplina parlamentaria Mark Harper.

Sin embargo, la votación sirvió sobre todo para dejar clara la supremacía de Johnson, que llegó en cabeza con 114 apoyos, muy por delante del segundo y tercer competidores, el canciller Jeremy Hunt con 43 y el ministro de Medio Ambiente Michael Gove con 37.

" Estoy encantado (...) pero nos queda un largo camino por recorrer", dijo al dar las gracias a sus seguidores un Johnson sonriente que no oculta desde hace años su aspiración por el poder.

May dimitió el pasado viernes como líder del Partido Conservador británico, admitiendo su incapacidad para cumplir con el Brexit por el rechazo del Parlamento al acuerdo de salida que negoció con Bruselas.

Y seguirá como primera ministra solo hasta que su partido designe a un sucesor, un proceso que debe culminar a finales de julio.

— Amenaza de Brexit brutal —

De los tres candidatos eliminados, McVey y Leadsom eran las más fervientes defensoras de un Brexit sin acuerdo, una temida posibilidad que los otros aspirantes contemplan en mayor o menor medida.

La votación se repetirá varias veces la semana próxima, aumentando el número de apoyos necesarios, hasta que queden dos nombres, que serán sometidos a votación de los 160.000 miembros del partido.

" Nos enfrentamos a una elección crucial: quién puede negociar opciones mejores que las malas que ya tenemos. Pocas veces ha estado en juego algo más importante para nuestro país. Es un momento serio que requiere un líder serio", afirmó Hunt.

Johnson, de 54 años, conocido por su indisciplinada cabellera rubia y sus incendiarias declaraciones, es uno de los políticos más populares del país pero también uno de los más divisivos, que atrae críticas por su retórica populista y su escasa atención a los detalles.

Partía desde el principio como favorito y por ese motivo sus palabras se escrutan con detalle.

En el lanzamiento oficial de su campaña el miércoles pareció suavizar el tono respecto a la Unión Europea.

Además, aseguró su determinación de sacar al país del bloque el 31 de octubre, sin pedir más prórrogas, pero afirmó que solo contempla hacerlo sin un acuerdo como " último recurso" si no logra renegociar los términos de salida.

— La Unión Europea mantiene su posición —

La Unión Europea ha dicho en reiteradas ocasiones que no está dispuesta a reabrir el Tratado de Retirada negociado con May y solo aceptaría revisar la declaración política que lo acompaña sentando las grandes líneas de la futura relación entre ambas partes tras el Brexit.

La Comisión Europea advirtió el miércoles que el Reino Unido tendrá que pagar la suma acordada con Bruselas por los compromisos presupuestarios ya adquiridos, de unos 40.000 millones de libras, incluso si no hay acuerdo después de que Johnson amenazase con no hacerlo.

El ex canciller y ex alcalde de Londres fue una de las principales figuras en la campaña a favor del Brexit en el referéndum de 2016.

El miércoles se mostró públicamente conciliador con los deseos de la patronal británica, muy preocupada por las caóticas consecuencias de un Brexit brutal.

Pero, según el diario The Times, habría dicho en privado a los partidarios de un Brexit duro que no descarta la idea de suspender la sesión parlamentaria, si es necesario, para llevar adelante una salida brusca de la Unión Europea.

Los diputados británicos se declararon en varias ocasiones contrarios a un Brexit sin acuerdo, pero el miércoles no lograron aprobar una iniciativa de la oposición laborista para tomar el control de los debates con el objetivo de impedirlo.

Theresa May hizo la tarea del Brexit aún más difícil en los últimos tres años. (Foto: AFP)

