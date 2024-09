Bon Jovi salva a una mujer que iba a SUICIDARSE en puente en Estados Unidos

Todo fue captado en cámaras. El músico estadounidense Jon Bon Jovi se ganó los aplausos esta semana, no por una nueva canción, sino por haber ayudado a una mujer que se encontraba al borde de un puente, fuera de la barandilla, en Nashville, en el sur de Estados Unidos.

MIRA: Duelo en Hollywood: Muere actor de 'Karate Kid' a los 63 años

El rockero, conocido por sus éxitos como 'Livin' on a Prayer' o 'It's My Life', estaba grabando un video el martes en el puente peatonal John Seigenthaler en Nashville, Tennessee, cuando junto a otra persona vio a una mujer parada afuera de la barandilla de protección y la ayudó a ponerse a salvo, informaron autoridades locales y la revista Deadline.

"Bon Jovi ayudó a persuadirla para que saliera de la cornisa sobre el río Cumberland para ponerse a salvo", escribió el departamento de policía de Nashville en la red social X el miércoles.

En un video del incidente publicado por WBIR, afiliada de noticias de NBC, se ve a una mujer con camiseta azul parada afuera de la barandilla de protección del puente.

Bon Jovi y otra mujer caminan hacia ella y tras una breve conversación la ayudan a trepar por la barandilla y regresar al puente. Luego, se ve a Bon Jovi abrazándola y caminando con ella, alejándose del lugar del incidente.

Ganador de un Grammy y líder del grupo de rock del mismo nombre, Bon Jovi es conocido por su labor benéfica. El músico de 62 años ha vendido más de 130 millones de discos desde su debut en 1983. En la década de 1980, él y su banda llenaban los estadios.





CON INFORMACIÓN DE AFP

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA: recibe por correo o por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO