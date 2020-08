La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó este jueves una ley que establece que el 18 de octubre como plazo máximo para la realización de las elecciones generales en el país, pendientes desde la crisis desatada el 20 de octubre del 2019. Aquella vez, el expresidente Evo Morales —refugiado en Argentina— se alzó con una victoria finalmente desestimada por acusaciones de fraude que derivaron en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se concluyó que hubo una “manipulación dolosa” a nivel de actas y procesamiento de resultados.

Tras la convulsión de año pasado, los nuevos comicios se convocaron para el 3 de mayo. Sin embargo, la pandemia del coronavirus obligó a una suspensión inicial para el 6 de setiembre a través de un consenso alcanzado entre las fuerzas políticas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Luego, este último organismo anunció una nueva prórroga para el 18 de octubre, al considerar que para entonces el país se encontrará en la fase descendente de la enfermedad.

Fue esta última decisión la que desató un nuevo capítulo de la crisis política boliviana, que va en paralelo con la problemática económica, social y sanitaria. Como medida de protesta, la Central Obrera Boliviana (COP), el mayor sindicado del país, y organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) —que lidera Evo Morales— encabezaron desde el lunes 10 una serie de movilizaciones y bloqueos de carreteras que afectaron el ingreso de alimentos a distintas ciudades y el transporte de oxígeno medicinal a hospitales.

Los manifestantes cuestionaron el aplazamiento de las elecciones, además, por considerar que perjudicaba al candidato del MAS, Luis Arce. Este lidera las encuestas, siendo seguido por el expresidente Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) y la actual mandataria y candidata Jeanine Áñez (Juntos).

La decisión de los diputados se dio horas después de que el Senado boliviano, la noche del miércoles, aprobara también la medida.

Los detalles de la norma

La ley amplía a 169 días, computables desde el 3 de mayo, el plazo para la realización de las elecciones. Es decir, la fecha máxima es el 18 de octubre, día ratificado por el TSE como definitivo. El miércoles, un pronunciamiento de la COB exigió que el sufragio se realice el 11 de octubre.

Para reforzar la determinación sobre el plazo máximo, la norma establece que el Ministerio Público inicie de oficio proceso penal “contra quienes, por cualquier medio, pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva, impostergable e inamovible de las elecciones generales a realizarse hasta el domingo 18 de octubre de 2020”.

En tanto, consigna la enfermedad probada, el estado de gravidez, la fuerza mayor o caso fortuito comprobado documentalmente y el ser dirigente o candidato de organizaciones políticas como causales de excusa para los miembros de mesa.

Asimismo, exime de la presentación del certificado de sufragio a quienes no puedan votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada documentalmente, las personas mayores de 70 años y aquellos que acrediten haber estado ausentes del territorio nacional al momento de la votación.

Reacciones

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó este jueves que ya no existen justificaciones o pretextos para que “sectores radicales” continúen con los bloqueos. “La presidenta Jeanine Añez promulgará de inmediato la ley sobre las elecciones y con ello se logrará una vez más la pacificación de país”, aseguró también.

Según agregó, desde que iniciaron los bloqueos el lunes antepasado se registró la muerte de 40 personas por falta de oxígeno. Precisamente, en días previos se vio como camiones que trasladaban dicho recurso desde Santa Cruz eran custodiados por militares.

En declaraciones a la prensa, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (MAS), aseveró que habrá elecciones “se caiga el cielo o se abra la Tierra”.

“Nosotros ya hemos entendido el sentir de nuestro pueblo, más allá incluso de las diferencias con nuestros sectores sociales, hemos logrado llegar a un consenso, la COB lo único que quiere es que ya no modifique más la fecha, que usted no me diga que mañana ha crecido el pico, vamos a mover al 20 de noviembre por decirle. No, el 18 de octubre fecha fatal, se caiga el cielo, se abra la tierra, el 18 todos acudimos a votar y elegimos nuestra autoridad”, sentenció.

En la víspera, el vicepresidente del Senado, Milton Barón (MAS), explicó que el objetivo de la norma era pacificar a Bolivia, envuelta en un conflicto en el que incluso han intervenido como mediadores la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica.

“A través de garantizar la realización de elecciones generales en Bolivia. Por lo tanto, nosotros esperamos cumplir con el objetivo que se tiene, que es el de que el país se normalice, que todos los bolivianos nos reencontremos, nos demos un abrazo de fraternidad y hermandad”, dijo.





