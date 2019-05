Joven se vistió de mujer para suplantar a una postulante en examen de admisión [VIDEO]

Un peculiar historia se registró en Bolivia. Un joven de 19 años fue denunciado luego que se descubriera que había intentado suplantar la identidad de una postulante en el examen de admisión de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba (Bolivia).

Lo que más ha llamado la atención de este caso es que para lograr su objetivo el muchacho se vistió y maquilló como una mujer y así intentó sorprender a las autoridades universitarias.

No obstante, los docentes a cargo de la evaluación de admisión universitaria, y el nerviosismo del muchacho terminaron por delatarlo.

Tras ser descubierto, el joven, de nombre Bryan, contó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen que, días previos al examen, fue contactado por un familiar de la postulante a través de una página de Internet.

"Yo no quería hacer nada malo, solo que no tenía trabajo y me ofrecí", aseguró a Red Uno de Bolivia.

Docentes descubrieron la suplantación (Red Uno de Bolivia)

Las autoridades universitarias han dispuesto que el joven, quien estudia Ingeniería de Sistemas y la postulante a la que pretendía suplantar sean expulsados del sistema universitario público y no podrán ingresar a esta universidad.

Asimismo, ambos serán investigado por suplantación de identidad y falsedad ideológica.