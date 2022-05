La joven estudiante boliviana , María René Méndez (28), se transformó en viral en las últimas horas luego de iniciar trabajo de parto en plena ceremonia de titulación universitaria. Mientras aguardaba su turno, sintió que se le había roto la fuente, llamó por teléfono a su esposo, Diego Gutiérrez, y le pidió que la acompañara al baño, fue entonces cuando confirmó que se avecinaba el parto. Ella tomó una valiente decisión: no irse sin recibir su título profesional.

La fecha departo estaba pactada para unas semanas después de la ceremonia, pero el bebé estaba ansioso de nacer. De acuerdo a lo señalado por El Deber, la joven madre, quien asistió a su titulación como ingeniera comercial, carrera que logró completar en medio del proceso de gestación.

Sostuvo al citado medio que cuando estaba sentada comenzó a sentir síntomas e inicio de parto, no obstante, no quiso ir al hospital sin recibir su diploma. Fue así como desde la Universidad Privada Domingo Savio de Santa Cruz le dieron prioridad para entregarle el ansiado cartón.

Diego Gutiérrez, marido de la aludida, dijo que “no quiso moverse hasta que le entreguen su título. Estamos felices, recibimos un doble regalo”.

Por su parte, Méndez hizo un llamado a todas las mujeres que sienten miedo de seguir estudiando al momento de ser mamá.

“Pese a las circunstancias, sí se puede. No sientan que no son capaces, es difícil, pero no imposible, no se desanimen”, sentenció.

