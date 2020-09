Parado en un escenario, Bob Woodward (Illinois, 1943) muestra una envidiable lucidez. Camino a los ochenta años, su voz amable deja reflejar una sabiduría que solo se logra con el pasar del tiempo. Ocurrió en 2017 durante una charla TEDx a la cual había sido invitado para hablar sobre el caso Watergate, la investigación periodística que lideró junto a Carl Bernstein y que terminó con la dimisión del presidente Nixon en 1974. Entre el centenar de asistentes hay adultos que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió aquel episodio. ¿Qué decir entonces medio siglo después? Woodward sorprende. Más allá de explicar los detalles de Watergate, brinda una reflexión que calza perfecta en estos tiempos de oscuridad que no son exclusivos de EE.UU. “Creemos que somos resistentes, pero podríamos perder nuestra democracia”, dispara, con la sapiencia de haber investigado el poder durante nueve gobiernos distintos. Y esta predicción se daría por culpa de dos males: el odio y la falta de información.

La palabra de Woodward siempre se toma con seriedad. Aquella presentación la hizo cuando Donald Trump ya había sido elegido presidente de EE.UU. Un año después, en 2018, publicaría Fear: Trump in the White House, un libro en el que se describe al republicano como un líder irritado, paranoico. Revela también sus odios y cómo su equipo de trabajo lucha por mantenerlo controlado. De esta forma, el periodista –con un sitio en el Olimpo periodístico– se reafirmó como alguien capaz de hacer temblar a los presidentes.

Y en este 2020 Woodward ha vuelto. El reportero de Washington Post, adonde llegó en 1971, ha demostrado su vigencia con un libro con Trump nuevamente como protagonista. El propio presidente le brindó 18 entrevistas oficiales, las cuales sirvieron de insumo para la publicación.

Lo ha titulado Rage (Rabia) y si bien aún no se publica, ya ha causado todo un escándalo en su país. Con un olfato de zorro, el reportero lanzó un adelanto esta semana, un extracto de una entrevista en la que el presidente admite que en febrero minusvaloró el peligro que suponía el coronavirus para no crear pánico. “Siempre quise restarle importancia”, dice Trump a Woodward. “Me sigue gustando restarle importancia, porque no quiero crear pánico”.





El cazador Woodward

Este adelanto ha sacado roncha en la Casa Blanca. En un intento por salvarse de las críticas, Trump acusó al emisor ensayando una defensa peculiar: si el virus era tan malo, entonces ¿por qué Woodward no lo hizo público en ese momento?

Solo el tiempo dirá si lo revelado influirá en las elecciones de noviembre. Por lo pronto, su adversario, Biden, ha sabido usar este escándalo calificándolo como una “traición de vida o muerte al pueblo americano”.

Pero si hay una pregunta que ronda en la cabeza de los estadounidenses, es por qué Trump aceptó darle entrevistas a Woodward. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el libro de 2018 le causó un gran desagrado. La respuesta estaría en la recomendación que le dieron de acercarse al periodista. Si la primera publicación sobre él no tuvo su versión, este nuevo libro sí contaría con su voz. Sin proponérselo, el cazador Woodward nuevamente haría caer en sus redes a un presidente. Recordemos que Bill Clinton fue entrevistado a fondo por él. George W. Bush colaboró en tres de los cuatro libros que el reportero le dedicó. Obama también le dio dos extensas entrevistas. Woodward es el cronista de los presidentes en EE.UU.

Convencido de haber tomado una buena decisión, Trump no solo le dio dos entrevistas en el Despacho Oval. También le brindó su número personal. “Melania, estoy hablando con Woodward”, se le escucha decir en una de las llamadas.

Además de desnudar las mentiras de Trump durante la pandemia, en Rage se revela también que los miembros de su gabinete lo consideran un “narcisista”; además, se describe su falta de empatía ante temas sensibles como el racismo. Por otro lado, se cuenta que el presidente se jacta constantemente de su riqueza e intelecto, y muestra su confianza en ser reelegido. El bonus: se presentan cartas entre Trump y Kim Jong-un.

El libro saldrá publicado el martes y lo más probable es que se convierta en best seller. Lo sufre Trump, Woodward lo ha hecho otra vez.

