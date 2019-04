Bob Marley y su defensa a la marihuana: 'Sale de la tierra, no puede ser mala' [FOTOS]

El día de hoy, 20 de abril, ciudadanos de varios países celebran el Día Mundial de la Marihuana, planta que pese a las restricciones legales ha sido elogiada por numerosas personalidades.

Uno de sus más grandes defensores fue el músico jamaiquino Bob Marley. El cantante se caracterizó por ser una activa figura política y un usuario de esta sustancia, a la que relacionó a la meditación y al encuentro con uno mismo.

Para el músico, los más poderosos del mundo no permiten que se fume la marihuana porque tienen sometida la ciudadanía con el trabajo y el dinero. "La marihuana es una planta. Las plantas son buenas para todo. ¿Por qué esta gente, que quiere hacer tanto bien para todo el mundo y que se llaman gobernantes y esto y lo otro, por qué ellos dicen que no se debe usar esta hierba?", preguntó en una entrevista.

"(Los gobernantes) Te dicen no debes usarla porque te hace ser rebelde. ¿Rebelde contra qué? A ellos no les atrae (la marihuana), ellos tiene otras cosas tienen cosas materiales con las que quieren cautivar tu mente. Hasta te dicen: '¡Trabaja!, ¡Te daremos una pensión! Pero ellos se lo quedan todo. La marihuana te hace mirar y en vez de querer para trabajar para un jefe, quieres ser el jefe. No en plan 'debo hacer esto'. Te preguntas: '¿Por qué tengo que rendirme ante esto?'. Fumar marihuana significa que eres tu propio jefe. Eres dueño de ti mismo por primera vez. Haces lo que quieres, no te importa lo que la gente dice de ti", finalizó.