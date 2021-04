La locura de las compras por el Black Friday traspasó las fronteras de Estados Unidos y en Reino Unido se vivió de una manera frenética con grescas, llamadas por altercados en supermercados y detenidos en varios puntos del país.

En el barrio de Wembley, decenas de compradores se enfrentaron por televisores en oferta dentro del supermercado Asda.

La Policía de Manchester tuvo que llamar a la calma a la población después de acudir a 5 supermercados y hacer 3 arrestos.

La Policía tuvo que intervenir en 3 supermercados de Tesco y un Asda en Londres, así como en otros Tesco en el Sur de Gales, Glasgow y Dundee, reportó la cadena BBC.