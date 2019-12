Nueva York. Los estadounidense volvieron a marcar un nuevo récord en compras a través de Internet durante el ‘ Black Friday ’ (Viernes Negro), la fiesta de las rebajas en el país, con un gasto de más de US$ 7,400 millones, según la página web Adobe Digital Insights.

Según esta web, que registra los gastos de los consumidores en esta jornada, el valor de las compras “online” de los estadounidenses en el “Black Friday” de este año fue un 19.26% superior al del 2018.

Adobe indicó que a las 10 de la mañana de este viernes hora de Nueva York (15:00 GMT), el valor de las compras por Internet alcanzaba los US$ 767 millones (un 19.2% más que el año pasado). Una cifra que a las 20:00 horas de Nueva York se situaba en US$ 5,000 millones (un 23% más que en 2018), para cerrar el día en los US$ 7,400 millones.

Estados Unidos celebró el jueves la festividad de Acción de Gracias, en la que tras comer el tradicional pavo comienza una fiesta consumista de cinco días que sigue con el Viernes Negro y concluye con el Ciberlunes (“Cyber Monday”), en el que la jornada está marcada por los descuentos de las tiendas en sus páginas web.

En varios países del mundo, este día fue aprovechado por millones de compradores para tener las mejores promociones de distintas tiendas. (Foto: EFE)

Según Adobe, los gastos online el Día de Acción de Gracias se dispararon ya un 14.5% respecto a la misma festividad de 2018, hasta los 4.200 millones, y se pronostica que el próximo lunes en el país se gastarán otros 9.400 millones en compras a través de Internet.

En total, la fiebre consumista de la “CiberSemana” dejará a su paso una facturación de US$ 29,000 millones, de acuerdo con las predicciones de Adobe.

De momento, hoy, que ha sido bautizado como el “Sábado de los Minoristas”, las compras a nivel nacional a través de la red a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, se situaba en los US$ 470 millones, un 18.1% más que en 2018 a esa hora.

Según los cálculos de la Federación Nacional de Minoristas, más de 165 millones de estadounidenses -uno de cada dos- planean hacer alguna compra durante el largo puente de rebajas.

El sector minorista en EE.UU. estima que para el conjunto de la temporada navideña, que abarca noviembre y diciembre, el gasto se incrementará en torno al 4% de media respecto al mismo periodo del 2018.

En el caso de las compras 'online', la firma Adobe predice que el incremento será mucho mayor, del 14.1%.

Fuente: EFE