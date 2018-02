La historia del joven alemán Erik Finman no deja de sorprender al mundo. Con tan solo 12 años decidió invertir en Bitcoins , y antes de cumplir los 18 años ya se había convertido en millonario .

Cuando era niño, le hizo una apuesta a sus padres, que si lograba volverse millonario antes de los 18 años, no tendría que ir a la universidad. Tiempo después y tomando la decisión correcta, Finman amasa una fortuna estimada en más de 4 millones de dolares.

¿Suerte o destreza financiera? Erik Finman cumplió 12 años y a diferencia de cualquier otro niño de esa edad, él usó los mil dólares que su abuela le regaló por su cumpleaños y los usó para comprar Bitcoins, una criptomoneda que en ese momento empezaba a popularizarse, con un precio de 12 dólares.

Conforme pasaron los años, el valor de esta moneda electrónica fue aumentando, llegando a picos asombrosos de US$16,500 en diciembre de 2017. Hoy la moneda tiene un valor de US$8,995.

Sin embargo, la volatilidad de la moneda es un riesgo que el joven millonario debe tener en cuenta, ya que el Bitcoin puede llegar a desvalorizarse rápidamente, tendencia que se está manifestando en estos últimos meses.

"La capitalización de mercado apenas supera el billón y medio de dólares. Pero no quiero que se me malinterprete: esta es desde luego una cantidad muy elevada, pero resulta pequeña en comparación con otras clases de activos. Por lo tanto, si no te haces millonario en diez años es culpa tuya", señala Finman en una entrevista con Business Insider .

"He conocido a muchas de esas personas. Cuando el interés crecía y el precio aumentaba, se sintieron atraídos e invirtieron. Pero el mayor error que pueden cometer es salir ahora del mercado y vender sus bitcoins por culpa del bajón", agregó.

Parece que tiene muy claro el juego financiero y el riesgo que las criptomonedas representa, ya que ha sentido el bajón que el Bitcoin ha venido sufriendo. Pese a esto, se mantiene optimista con este sistema de monedas electrónicas.