Andrea Constand, la mujer de 45 años que acusó al comediante Bill Cosby de drogarla y violarla hace 14 años, reveló durante su testimonio en la Corte Filadelfia, que la noche de los hechos estaba "sin fuerzas y no podía luchar contra él".



La figura estadounidense podría pasar el resto de su vida tras las rejas si es declarado culpable de este delito, presuntamente cometido en enero de 2004, año en que trabajaba en la Universidad de Temple.



Constand testificó después que otras cinco mujeres también aseguraran que fueron drogadas y agredidas por el actor, a quien admiraban.

"Sentí que me estaba tocando los senos, tomó mi mano y la colocó sobre su pene y se masturbó con mi mano. Quería que se detuviera. No tenía fuerzas y no podía luchar contra él" , continúa su testimonio.



Cosby , en tanto, ha afirmado que aquella noche le dio a la mujer un antihistamínico para bajar el estrés y que el encuentro sexual había sido consensuado.

Su abogado, Tom Mesereau, señaló que la denuncia de esta mujer se debe a que ella quiere embolsarse los 3,38 millones de dólares en un acuerdo civil en 2006 en un intento por salir de deudas.