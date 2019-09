Luego de más de 2 décadas, Yulia Gorina, hoy de 24 años, se reencontró con sus padres en Bielorrusia. Cuando era tan solo una niña, la joven se perdió un día que estaba viajando en tren con su familia. No se sabe cómo, pero la pequeña terminó en Rusia luego de ese episodio y fue adoptada por una pareja de esposos.

Con ayuda de su novio Ilya Kryukov, la joven viajó a su país natal para reencontrarse con sus padres. Posteriormente, las autoridades de Bielorrusia realizaron una prueba de ADN para certificar la filiación biológica.

De acuerdo a información de Daily Mail, tras dar un resultado positivo, los tres se abrazaron emotivamente y Viktor Moiseenko, padre de Yulia, le pidió perdón por haberla perdido en el tren.

"Veinte años es casi como una vida, pero nosotros nunca perdimos las esperanzas, siempre creíamos que íbamos a reencontrarnos", dijo Lyudmila, la madre de Yulia.

“Mis padres me dijeron que me buscaron todo este tiempo y que siempre pensaron que nos íbamos a volver a ver. Cuando los vi me puse a llorar. (...) Los tres nos pusimos a llorar y nos abrazamos, no nos podíamos decir nada, solo nos abrazamos muy fuerte”, dijo la joven.