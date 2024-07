De mal en peor. El presidente Joe Biden dijo a los gobernadores demócratas durante una reunión en la Casa Blanca el miércoles que parte de su plan a futuro es dejar de programar eventos después de las 8 p.m. para poder dormir más, según tres fuentes informadas sobre sus comentarios que cita hoy la CNN.

Los comentarios, reportados por primera vez por The New York Times, se produjeron cuando Biden, de 81 años, buscaba tranquilizar a un grupo de más de 20 líderes estatales sobre su capacidad para derrotar al expresidente Donald Trump en noviembre y gobernar eficazmente durante otros cuatro años.

Sus palabras dejaron con un sabor amargo a varios de los gobernadores en la sala, dijeron fuentes a CNN, y es una de las razones por las que algunos de los participantes se han sentido irritados por la declaración de lealtad y entusiasmo distribuida por el equipo de campaña de Biden este jueves.

La Casa Blanca y el equipo de campaña de Biden no se pronunciaron sobre los dichos del presidente.

Desde su desastroso debate de la semana pasada frente a Donald Trump en la CNN, cada aparición de Biden en público es objeto de un escrutinio especial.

La última portada de la reconocida revista inglesa The Economist ha causado revuelo en las redes sociales y entre los círculos políticos. En ella, se muestra un andador con el distintivo logo del Presidente de los Estados Unidos, lo que ha desatado un debate sobre la edad y capacidad del mandatario . También aparece la frase “No way to run a country” (No hay forma de gobernar un país).

Portada de The Economist causa revuelo por presunta referencia a la avanzada edad del presidente Joe Biden.

En medio de las consecuencias de la actuación de Joe Biden en el debate, en muchos círculos demócratas de alto nivel ya se habla de quién sería el compañero de fórmula de Kamala Harris.

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris durante la Conferencia Legislativa de la Asociación Internacional de Bomberos en el Hyatt Regency Capitol Hill el 4 de marzo de 2024. (EFE/EPA/BONNIE CASH).

