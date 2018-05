Una mujer pidió apoyo a su amigo tras tener varios problemas personales en el Estado de Florida ( Estados Unidos ). Él la ayudó gratamente y al día siguiente la sorprendió con una amenaza. Ahora ella lo ha denunciado y a continuación, te contamos los detalles.

Según informó El Nuevo Herald, Richard Anthony Moffett (30), más conocido como 'Mook', ofreció amparo a su amiga ya que ella se había separado de su esposo y no tenía un lugar donde vivir. Le propuso darle alojamiento y comida en hoteles de la zona.

La chica contó al Tribunal de Florida "al día siguiente, me golpeó y advirtió que si quería quedarme más tiempo tenía que ofrecerme como dama de compañía y darle todo el dinero. A cambio, él me dejaría quedarse en hoteles, me daría comida y drogas".

Paralelamente, la pareja del denunciado había fotografiado a la mujer y las había publicado en una web para citas sexuales. "Agendó la primera cita y yo no estaba enterada", contó la víctima.

Trascendió que al pasar los días, ella se dio cuenta que ' Mook' coordinaba una red de tráfico sexual de al menos 10 mujeres, a quienes también amenazaba y obligaba a prostituirse. Las obligaba a tener sus citas en al menos cuatro hoteles de Jacksonville .

Sin embargo, tras una serie de denuncias, Moffett fue arrestado en mayo y acusado este lunes en una Corte Federal de Florida de tres cargos de explotación sexual, por los que enfrenta a una sentencia hasta de cadena perpetua .

Es importante mencionar que por motivos personales, la víctima no quiso brindar sus datos a los medios de comunicación.