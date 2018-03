La aplicación de citas Tinder es un espacio en el cual personas de diferentes edades pueden conocer a otras entablando una conversación y hasta quedando para verse en persona y salir juntos.



Sin embargo, en algunos casos, la otra persona no siempre es quien dice ser y no la conocemos en su totalidad, lo cual puede terminar en una mala experiencia y hasta en un caso de violación.

Rogerio Luiz De Souza Correia, un brasileño que reside en Sydney (Australia), ha sido declarado inocente, tras ser acusado de violar a una chica que conoció a través de la app de citas.



El sujeto de 33 años también quedó libre de otros seis cargos menores de asalto sexual. Y lo que sorprende más es que su argumento para quedar impune es que "tenía derecho" a sexo porque "la app es para eso".

La mujer lo invitó a su casa

Los hechos ocurrieron en 2016. Rogerio quedó con una mujer de 29 años, cuyo nombre se desconoce por razones legales, y después de tomar algo en un bar, ella lo invitó a su apartamento.



Después de estar en una fiesta en su apartamento que estaba por acabar, ambos se marcharon a un hotel para seguir tomando, pero al regresar al hogar de ella fue entonces cuando, según la fiscalía, él la violó y no hizo caso al rechazo de la mujer, que trataba de alejarlo con sus manos.



La defensa aseguraba que el regreso al apartamento fue una idea tanto de ella como de él, y también usó lo directo que fue el acusado con la policía para probar la sinceridad de sus palabras.



"Nos besamos en el suelo de la cocina", explicó "pero no tenía una erección. Antes de que me diera cuenta ella se levantó y se fue". Él estaba convencido que lo que acababa de ocurrir era consentido. "Para él, no había nada fuera de lo normal, todo era consentido" dijo su abogado.

Por su parte, la mujer fue al hospital, donde le encontraron moretones y evidencias de relaciones sexuales. Mientras que Rogerio saldrá impune del crimen que cometió, luego de que el jurado fallara a su favor.