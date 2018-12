Dos hermanas australianas, que se autodenominan como "las gemelas más idénticas del mundo", desean casarse con el mismo hombre, pero la ley de su país lo impide.

Anna y Lucy De Cinque mantienen una relación hace seis años con Ben Byrne, con quien quieren formar un matrimonio polígamo.

"Fuimos claras en decirle que venimos en pack, y él insistió que no tenía ningún problema con eso. Al ser un hermano mellizo, él dijo que entendía nuestro lazo que nos une", señalan las hermanas durante una entrevista con el programa de televisión australiano Hughesy, We Have a Problem (Hughesy, tenemos un problema).

"Ben nos trata completamente igual. Si besa a Anna, me besa a mí después, y nos toma de las manos cuando salimos. Todos dormimos juntos, pero no es como un trío ya que no nos involucramos unos con otros. Algunas personas dicen que es repugnante, pero nos funciona", explicó Lucy sobre el por qué no sienten celos al salir con el mismo hombre.

DATO:

-La poligamia no está permitida en Australia por la ley desde 1961 .