Australia celebra su primer día oficial del matrimonio igualitario [FOTOS]

Desde la medianoche de este martes, decenas de parejas del mismo sexo intercambiaron votos alrededor de Australia , con lo que el país se convierte en el número 26 del mundo en legalizar estas uniones.

Fue en diciembre cuando el Parlamento australiano aprobó la ley que legaliza el matrimonio igualitario, después de que la mayoría de los ciudadanos del país apoyara la legislación en un referéndum postal no obligatorio. Solo cuatro de los 150 diputados votaron en contra.



La medida que entraba en vigencia desde el 9 de enero de este año, fue aprovechada por dos atletas convirtiéndose legalmente en el primer matrimonio igualitario del país.

Los atletas Craig Burns (29 años) y Luke Sullivan (23 años) se casaron en los primeros minutos de este martes. El matrimonio se realizó a puertas cerradas frente a unos 50 amigos y familiares cerca de Gold Coast, en la costa este de Australia.

“Hasta que supimos que Craig era gay, no habíamos pensado mucho en relaciones gay, o relaciones del mismo sexo, y puedo entender que por eso ha tomado tanto a Australia reconocer y apoyar las relaciones del mismo sexo lo suficiente para aprobar la legislación, porque si no te involucra directamente, no te preocupas, no piensas en eso”, dijo Rob Burns, padre de Craig.

“Hay mucha más aceptación estos días y creo que solo es gente que quiere más equidad. En el pasado, has visto cambiar los derechos de la gente negra en Estados Unidos e incluso aquí en Australia, gente que no podía votar, las mujeres no podían votar, así que es una progresión de equidad y gente que quiere aceptación de diferentes contextos, básicamente”, señaló Craig Burns.